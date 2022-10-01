تفاصيل زيارة وزير الصحة لتفقد عدد من الصروح الطبية في أسوان

وصل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، منذ قليل، إلى مطار أسوان الدولي، لبدء زيارته للمحافظة الجنوبية لتفقد عدد من المستشفيات والوحدات الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، في أسوان «كوم أمبو، دراو، مركز أسوان، مدينة أسوان».

تنشر«الوطن»، برنامج الزيارة الخاصة بوزير الصحة بداية من تفقد مستشفى كوم أمبو المركزي لمتابعة شرح تفصيلي عن نسبة إنجاز التطوير الخاص بالمستشفى، وزيارة مركز طب تنمية الأسرة ضمن التأمين الصحي الشامل في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

متابعة وحدات صحية ومستشفى دراو

وبحسب جدول زيارة الوزير التي حصلت «الوطن» على صورة منه، ينتقل عادل عبد الغفار إلى مستشفى دراو المركزى لمتابعة التطوير ونسبة التنفيذ الخاصة بالمستشفى المركزي، يعقبها تفقد كامل للوحدة الصحية بالجعافرة، ويتفقد الوحدة الصحية بقرية أبو الريش بمركز أسوان.

تفقد أقسام مستشفى الصداقة الجديدة

وينتقل الدكتور خالد عبدالغفار، إلى مدينة أسوان لتفقد ٌأقسام مستشفى الصداقة بحي الصداقة الجديدة، والوحدة الصحية بالجُزيرة، بالإضافة لتفقد أقسام مركز أورام أسوان والتابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، ثم مستشفى حميات أسوان «المسلة» والاستماع لشرح تفصيلي وعرض نسبة الإنجاز، ويختتم وزير الصحة الزيارة بتفقد مستشفى الرمد بمدينة أسوان للاستماع لشرح تفصيلي وعرض نسبة الإنجاز.