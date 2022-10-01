«العربية للعلوم الإدارية» تخرج دفعة جديدة من الطلاب الثلاثاء

تنظم الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمصرفية، برئاسة الدكتور مصطفى هديب رئيس الأكاديمية، حفلا كبيرا للخريجين بحضور شخصيات عامة ورجال اقتصاد، وذلك يوم الثلاثاء المقبل الرابع من أكتوبر الجاري، بدار الأوبرا المصرية، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

الحفل سوف يشهد تكريم حملة الماجستير والدكتوراه دفعات 31/32

وأشار الأكاديمية في بيان، إلى أن الحفل سوف يشهد تكريم حملة الماجستير والدكتوراه دفعات 31/32 وستعرض الأكاديمية في الحفل فيلما تسجيليا يوضح دورها الثقافي والتعليمي في مصر وخارجها، كما ستقوم الإعلامية مها بهنسي بتقديم فقرات الحفل.

كانت الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمصرفية قد أقامت سابقا الملتقى السنوي السادس للمدققين والذي شمل على مائدته ست ورقات عمل مهمة قدمها متخصصون في علم الاقتصاد.

كما حصلت العربية للعلوم الإدارية والمصرفية والمالية، على شهادة الأيزو 9001، وأكد الدكتور مصطفى هديب رئيس الأكاديمية، أن هذا الاعتماد يعد خطوة أولى للحصول على اعتمادات متخصصة في المستقبل.