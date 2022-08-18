«العربية للعلوم الإدارية والمصرفية والمالية» تحصل على شهادة الأيزو 9001

حصلت الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمصرفية والمالية، على اعتماد نظام الجودة طبقا لمواصفات أيزو 9001:2015.

وشهد الاحتفال الدكتور مصطفى هديب رئيس الأكاديمية، واللواء دكتور إسماعيل ناجي رئيس فريق المراجعين بشركة QCS Middle East، ولواء مهندس سيد عبدالحفيظ، كبير مراجعي نظم الجودة، وعميد مهندس هشام شادي، المدير التنفيذي، والدكتور نادر شديد المدير الإقليمي للشركة، والدكتور ياسر عبد العزيز مساعد رئيس الأكاديمية ومدير مشروع تأهيل الأكاديمية للحصول على هذا الاعتماد، ولفيف من قيادات ومديري الأكاديمية وممثلين عن شركة QCS.

التحسين والتطوير المستمر

وقد أعرب الدكتور مصطفى هديب رئيس الأكاديمية، عن سعادته بالحصول على شهادة الأيزو 9001، كونها تمنح لأعلى درجات الجودة.

ولفت هديب إلى أن الحصول على هذه الشهادة يأتي في إطار حرص الأكاديمية على التحسين والتطوير المستمر بكافة إدارتها، وفق أهداف سنوية للجودة، ومتابعتها لتطوير أداء نظم الجودة من خلال تحسين الخدمات التي تقدمها الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمصرفية والمالية.

وقد عبر «هديب» في كلمته عن امتنانه الكبير بإشادة ممثل الشركة بكفاءة العاملين في الأكاديمية ونظمها، وأكد على استمرارية تحسين الأداء، والتزام القيادة بتدريب العاملين لرفع جداراتهم، وتعظيم رضاهم ورضا الدارسين، وذكر أن الحصول على هذا الاعتماد يعد خطوة أولى للحصول على اعتمادات متخصصة في المستقبل القريب مما ينعكس بالإيجاب على تجربة الدارسين والعاملين معا، وأفصح عن أن استراتيجية الأكاديمية الحالية التي ترتكز على الابتكار والإبداع والتحول الرقمي في البرامج الدراسية ونظم تقديمها وإدارتها.

نظام موثق للعمل بمنهجية

فيما أعرب دكتور ياسر عبد العزيز في كلمته عن شكره لفريق العمل في المشروع وجميع العاملين الذين شاركوا في حصول الأكاديمية على هذا الاعتماد الدولي، وأكد على أن هذه الشهادة تعني وجود نظام موثق للعمل بمنهجية، بغرض توفير وقت الأعمال الروتينية؛ والتفرغ أكثر للابتكار والإبداع في تحسين تجربة الدارسين والعاملين وتحقيق رؤية الأكاديمية المستقبلية واستراتيجيتها للتحول الرقمي.

رؤية الأكاديمية وأهدافها واستراتيجياتها

من جانبه أشاد اللواء دكتور إسماعيل الناجي بقدرات ومهارات القيادات والعاملين في الأكاديمية، والتي ظهرت في إعدادهم للنظم وأدلة العمليات والإجراءات وربطها برحلة الدارس وتجربته، وتوافق رؤية الأكاديمية وأهدافها واستراتيجياتها، وإدارة المخاطر بها، ونظم قياس رضا الدارسين والعاملين، والتزام قياداتها بدعم وإدارة نظام الجودة مع متطلبات الأيزو 9001:2015.