رئيس العربية للعلوم الادارية: «30 يونيو» أحدثت نهضة اقتصادية تنموية كبرى

قال الدكتور مصطفى هديب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية والخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد المصري بعد ثورة 30 يونيو عام 2014، شهد تطورا وازدهارا لم تشهده مصر من قبل، خاصة بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الدولة بفضل تعليمات القيادة السياسية الحكيمة.

احتياطي النقد الأجنبي قبل 30 يونيو 13.9 مليار دولار

وأكد أنه لو قارنا الاقتصاد قبل ويعد ثورة 30 يونيو سنجد الفرق واضحا وضوح الشمس فكان احتياطي النقد الأجنبي قبل 30 يونيو 13.9 مليار دولار وبعدها بدأ في الازدياد كل عام حتى وصل قبل جائحة كورونا إلى 45 مليار دولار .

وأوضح «هديب»، أن معدل البطالة وفقا للإحصائيات الرسمية كان 13.2% قبل 30 يونيو ووصل الأن إلى 7.4% وهذا دليل على نجاح الدولة في إنشاء مشروعات قومية والتوسع في الاستثمارات الحكومية والخاصة واستمرار توجه الدولة نحو تعميق المنتج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية فتم توطين عدد من الصناعات وشيدت العديد من المدن الصناعية الكبرى كمدينة الدواء ومدينة الأثاث ومدينة الجلود وغيرها، إضافة لإنشاء 17 مجمعا صناعيا في المحافظات وخاصة بالصعيد ما زاد من فرض العمل وقلل من نسب الهجرة الداخلية من الريف والصعيد للقاهرة الكبري .

انخفض معدل الدين بالنسبة للناتج المحلي

وتابع أن معدل التضخم قبل ثورة 30 يونيو وصل إلى 33% بينما العام الماضي ورغم جائحة كورونا وأثارها الاقتصادية وصل إلى 4.1%، كما انخفض معدل الدين بالنسبة للناتج المحلي من 108% قبل ثورة 30 يونيو حتى وصل إلى 82% عام 2021، بينما كان معدل النمو قبل 30 يونيو هزيل جدا فكان 2.2% بينما بلغ بالعام المالي 2019/ 2020 نحو 5.7%، وهذا العام ورغم تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية كل توقعات المؤسسات البحثية الاقتصادية العالمية تؤكد أن الاقتصاد المصري الوحيد الذي سيحقق معدلات نمو مرتفعة.

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن الناتج القومي المصري كان يبلغ 1.5 تريليون جنيه قبل ثورة 30 يونيو وتخطى اليوم 4 تريليونات جنيها وفي ازدياد خلال الفترة المقبلة، موضحا أن حجم الصادرات المصرية قبل 30 يونيو كان يقارب 17 مليار دولار وحاليا تخطى 33 مليار دولار .