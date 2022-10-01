حجز قضية ابتزاز أسرة بالمنوفية للنطق بالحكم في 5 نوفمبر المقبل

قررت محكمة جنح اقتصادية مستأنف طنطا، حجز دعوى الابتزاز الإلكتروني لأسرة في المنوفية إلى جلسة الخامس من شهر نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

محامي الأسرة: المحكمة رفضت كل طلبات المتهم

وأكد محمد محمد مسلم محامي الأسرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن دفاع المتهم قدم دفوع شكلية وطلب إحالة المحادثات والمنشورات إلى البحث الفني لمعرفة إن كانت صادرة من المتهم من عدمه، ولكن المحكمة رفضت الطلبات، وقررت حجز الجنحة المستأنفة إلى الحكم النهائي في جلسة الشهر المقبل.

تفاصيل الواقعة

يذكر أن الطالبة مريم ضحية السرطان وعملية الابتزاز التي قام بها شاب عندما قام بنشر صور مفبركة لها ولأسرتها ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مما أدى إلى تدهور حالة مريم النفسية لا سيما وأنها كانت تعاني من مرض السرطان، وظل هذا الحال حتى توفاها الله متأثرة بمرضها، واستمر في ابتزاز أسرتها بعد وفاتها.

وكانت المحكمة الاقتصادية بطنطا أصدرت حكما في أول درجة، بسجن المتهم 3 سنوات بالإضافة إلى تغريمه 100 ألف جنيه.