محامي أسرة «مريم» ضحية الابتزاز بالمنوفية: المتهم شوه صورتها بعد وفاتها

أكد محمد مسلم، محامي أسرة مريم مريضة السرطان، والتي توفيت بعد ابتزازها هي وأسرتها على يد شاب في مركز تلا بالمنوفية، أن المتهم سيقوم بعمل استئناف على حكم المحكمة بحبسه 3 سنوات وكفالة 6 آلاف جنيه وغرامة 100 ألف جنيه، مشيرا إلى أن الحكم برأ أسرة موكلته من كل الشائعات والتهم التي روج لها المتهم عبر منشورات ورسايل لـ«مريم» قبل وفاتها، وكذلك لوالدتها وشقيقتها.

محامي أسرة مريم: المتهم حاول تشويه صورتها بعد وفاتها

وأضاف محامي أسرة مريم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الضحية وأسرتها عانوا كثيرا من المتهم الذي كان يقوم بمحاولات مستمرة لتشوية سمعتهم بكل الوسائل، حتى بإرسال الرسائل إلى أصدقاء الضحية وأصدقاء الأسرة بشكل عام، مشيرا إلى أن العقوبة رادعة وتعد العقوبة القصوى في مثل هذه القضايا، مشيرا إلى أن هناك عدد آخر من القضايا ضد المتهم ستنظر خلال الفترة المقبلة أمام المحاكم.

وأوضح أن المتهم أساء إلى «مريم» وأسرتها بطريقة فجة، حتى أن «مريم» بعد وفاتها لم تسلم منه، فذكرها بأبشع الألفاظ في رسائل أرسلها لوالدتها في أول أيام شهر رمضان المبارك، مؤكدا أن المتهم حضر في جلسات عرفية عقدت في المنوفية ولكن فور انتهائها عاد لطريق الشر، وذكر الأسرة بأبشع الألفاظ، مشددا على أن الحكم سيكون رادعا له ولكل من تسول لهم أنفسهم السير على نفس الطريق والتشهير والابتزاز.

والده مريم: أشكر كل من وقف بجواري خلال الفترة الماضية

من جانبها، أبدت منى الرفاعي، والدة مريم، سعادتها بالحكم الذي أنصف الأسرة وحصل الجميع على حقوقه، موجهة الشكر لكل من وقف بجوارها وأسرتها طوال الفترة السابقة في محافظة المنوفية وخارجها، موجها نصيحة للشباب والبنات أن يلتزموا بتعاليم الإسلام وألا يفرضوا أنفسهم على الآخرين، مشيرة إلى أن المتهم أرسل لها رساله قبل النطق بالحكم بأيام يسأل عن ابنتها الأخرى وموعد ذهابها إلى الامتحان في إشارة منه إلى جريمة قتل نيرة أشرف طالبة المنصورة.