إدوارد يتعاقد على المشاركة في مسلسل «حضرة العمدة» بطولة روبي

تعاقد الفنان إدوارد، على المشاركة فى بطولة مسلسل «حضرة العمدة»، الذي تلعب بطولته روبي، والمنتظر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2023.

إدوارد مع روبي في دراما رمضان

وبدأت مجموعة فنون مصر المنتجة للمسلسل لمالكيها ريمون مقار، ومحمد محمود عبد العزيز، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فى التعاقد مع نجوم وأبطال العمل، بالتزامن مع قرب انتهاء الكاتب إبراهيم عيسى، من السيناريو والحوار الخاص بالعمل، الذي يناقش «قضية المرأة في المجتمع، من خلال تولي سيدة شابة منصب عمدة قريتها لتواجه كل تحديات الواقع».

وفى سياق متصل، يواصل حاليا المخرج الكبير عادل أديب، معاينة أماكن التصوير واللوكيشنات المقرر أن يصور فيها معظم مشاهد المسلسل، فضلا عن أماكن التصوير الخارجية، لبدء تصوير المشاهد الأولى خلال الفترة القليلة القادمة، عقب الانتهاء من إبرام التعاقدات مع باقى فريق العمل منهم ادوارد.

إدوارد مع المخرج عادل أديب

ويعد هذا التعاون الثاني بين إدوارد، ومجموعة فنون مصر وذلك بعدما حقق الثنائي نجاحًا كبيرًا فى رمضان المنقضى بمسلسل «ملف سري» أمام النجم هاني سلامة، الذي تصدر الترند وتلقى العديد من الإشادات من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعى والسوشيال ميديا، وكان من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي.

ووضعت مجموعة فنون مصر، ميزانية ضخمة جدا لمسلسل «حضرة العمدة»، بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى إطار التعاون المشترك المثمر لخروج العمل على أكمل وجه.