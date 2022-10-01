كلية الدراسات الإسلامية للبنات تستقبل الطالبات بالشيكولاته والهدايا

استقبل الدكتور زكي صبري، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بمحافظة كفر الشيخ، الطالبات اليوم السبت بالشيكولاته والهدايا.

ورحب عميد الكلية بالطالبات الجدد في رحاب جامعة الأزهر بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بكفر الشيخ، ووجه الشكر لرجال وزارة الداخلية من مديرية أمن كفر الشيخ؛ لتنظيمهم حركة المرور في محيط الكلية، ومنع التزاحم المروري، ومتابعة حركة مواقف السيارات، وتيسير نقل طالبات الكلية بين مواقف المحافظة وبعضها البعض، داعيًّا لبناته الطالبات، بعام دراسي موفق مليئ بالتوفيق والنجاح والخير لمصرنا الحبيبة، وأزهرنا الشريف في الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كلية العلوم بنات جامعة الأزهر

قدمت كلية العلوم بنات جامعة الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتورة مها غازي، عميدة الكلية، والدكتورة سامية أبو فرحة، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، التهنئة إلى جميع الطالبات الجدد والقدامى، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، داعيات لهن بعام دراسي مليئ بالتفوق والنجاح والخير لهن وللكلية ولبلدنا الحبيبة مصر.

وصرحت الدكتورة مها غازي، عميدة الكلية، بأنه في إطار التعاون البناء بين المنسقيين بوحدة الإعلام ولجنة خدمة المجتمع والبيئة بالكلية فقد تم تشكيل لجنة لاستقبال الطالبات بدءًا من اليوم السبت الموافق الأول من اكتوبر عام 2022م للتعريف بالكلية والإجابة عن كل الاستفسارات الخاصة بالطالبات من حيث أوراق التقديم، واستخراج الكارنيه، وتسديد الرسوم الدراسية، وجداول المحاضرات، وأماكن القاعات الدراسية، والمعامل إضافة إلى توزيع بروشور الكلية الخاص بأقسامها المتعددة ورؤية ورسالة الكلية، إضافة إلى جدول الإرشاد الأكاديمي.

اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية

وتهيب الكلية بجميع الطالبات اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من حيث التباعد والتعقيم المستمر في أثناء الوجود بالكلية مع الحرص الشديد على استخدام المعقم الخاص بالأيدي؛ وذلك في إطار استعدادات وحرص الكلية على مصلحة وصحة جميع الطالبات.

جدير بالذكر أن كلية العلوم بنات جامعة الأزهر بالقاهرة كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.