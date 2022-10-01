«الضويني» يتابع سير العملية التعليمية بمنطقة القاهرة الأزهرية

زار الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، معهد الدكتور طلعت السيد النموذجي الإعدادي الثانوي بنين، التابع لإدارة غرب التعليمية، ومعهد فتيات البساتين الإعدادي الثانوي، التابع لإدارة جنوب التعليمية بمنطقة القاهرة الأزهرية.

ويأتي ذلك لمتابعة سير العملية التعليمية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2022- 2023، وبحضور الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ محمود سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة الأزهرية.

بدء العام الدراسي الجديد

وحرص الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، على حضور طابور الصباح، والالتحام بالطلاب بشكل مباشر؛ لتهنئتهم ببداية العام الدراسي الجديد.

وتابع وكيل الأزهر: «أتقدم بخالص التهنئة إلى أبنائي وبناتي طلاب وطالبات المعاهد الأزهرية وأولياء أمورهم بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، وأدعو الله أن يجعله عامًا سعيدًا، وأن يعينهم على تحصيل العلوم، ويكلل جهودهم بالتوفيق والسداد والنجاح».

بناء أجيال قادرة على رسم مستقبل وطننا

وأضاف: «كما أشدُّ على أيدي زملائي من المعلمين والمعلمات وأعضاء العملية التعليمية كل في مكانه لمضاعفة الجهد وتحقيق رسالة أزهرنا الشريف في بناء أجيال قادرة على رسم مستقبل وطننا وأمتنا والإنسانية».

وكيل الأزهر يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية

وشدد وكيل الأزهر، على ضرورة تحلي الجميع بالالتزام والانضباط، ومراعاة تطبيق الإجراءات الوقائية.