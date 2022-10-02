خطوات استخراج الوثائق الشخصية «أون لاين» من موقع النيابة العامة

أتاح موقع النيابة العامة إمكانية استخراج الوثائق الشخصية التي تتضمن خدمات متعددة تقدمها للمواطنين عبر منصتها الإلكترونية ومنها استخراج الصور والشهادت إعلام وراثة ومستخرج من صورة رسمية لحكم قضائي في دعاوى الولاية على النفس ومستخرج من شهادة من واقع الجدول بماتم في دعوى ومستخرج من قرار محكمة الأسرة في دعاوي الولاية.

وتوضح «الوطن» في السطور التالية الخطوات التي يجب اتباعها لاستخراج الوثائق الشخصية من موقع النيابة العامة التي جاءت كالتالي:

خطوات استخراج الوثائق الشخصية من منصة النيابة العامة

حتى يتمكن المواطن من استخدام الخدمة يجب اتباع بعض الخطوات التي تتضمن الآتي:

الدخول على موقع النيابة العامة واختيار خدمات الوثائق الشخصية ويمكن الدخول بشكل مباشر من هنا

سيظهر للمتقدم صفحة تبويب جديدة تظهر الخدمات التي يمكن للمواطن الاستفادة منها وهى إعلام وراثة ومستخرج من صورة رسمية لحكم قضائي في دعاوى الولاية علي النفس ومستخرج من شهادة من واقع الجدول بما تم في دعوى ومستخرج من قرار محكمة الأسرة في دعاوى الولاية.

يختار المتقدم خدمات الوثائق الشخصية ويضغط على كلمة استمرار.

سيطلب من المتقدم الموافقة على الإرشادات وتعليمات الخدمة.

يتم بعدها إدخال البيانات المطلوبة والتي تتضمن الاسم والرقم القومي والتليفون، وإدخال الكود والضغط على استعلام.

يتم الرد في أقرب وقت، وتسليم الوثيقة عبر البريد المصري أوالنيابة العامة.

إرشادات وأحكام تقديم الخدمة

مع العلم أن الاستفادة من تلك الخدمة تخضع لعدد من الإرشادات وفق الموقع وهي كالتالي:

يجب إدراج بيانات الرقم القومي للزوج والزوجة والبيانات الخاصة بالوثيقة.

عليك إدراج بياناتك الشخصية والبيانات المطلوبة بالدقة اللازمة والنيابة العامة غير مسئولة عن أية بيانات تدرج على سبيل الخطأ.

أما في حالة إذا كان مقدم الطلب ذو صلة قرابة، يقوم بإدخال الرقم القومي للزوج والزوجة وسيتم التأكد من إتاحة الخدمة لمقدم الطلب من عدمه.

ويتيح الموقع خدمة اﻟدﻓﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ عن طريق بطاقة اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ وسيتم إرسال رسالة نصية ﺑﺎﻟﻣوﻋد اﻟﻣﺣدد لاﺳﺗﻼم اﻟﻣﺳﺗﻧدات من اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ من مكتب الخدمة.