شيرين عبد الوهاب تطرح أغنيتها الجديدة «المترو»

أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، طرح أغنيتها الجديدة «المترو».

ونشرت شيرين عبدالوهاب، الأغنية، وعلقت عليها: «أغنية المترو دلوقتي على اليوتيوب».

أغنية المترو

وفي أغسطس الماضي، روج الشاعر أمير طعيمة لأغنية شيرين عبدالوهاب الجديدة «المترو»، التي أعلن عنها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ونشر أمير، البوستر الدعائي للأغنية، الذي يحمل صورة لشيرين عبدالوهاب والمترو، وعلق عليها قائلا: «قريبا».

حفل شيرين عبد الوهاب

وأحيت شيرين عبدالوهاب، مؤخرًا، حفلا غنائيا ناجحًا في ختام مهرجان قرطاج للموسيقى والغناء، الذي شهد عودة شيرين للوقوف على المسرح بعد غياب فترة طويلة، كما حمل الحفل شعار كامل العدد، وتصدر التريند؛ إذ يعتبر أول ظهور لشيرين عبدالوهاب بعد غياب فترة طويلة، وأدت شيرين خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيها التي تفاعل معها الجمهور بالرقص والغناء.