رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

شيرين عبد الوهاب تطرح أغنيتها الجديدة «المترو»

كتب:

ياسمين محمود
09:36 م | السبت 01 أكتوبر 2022
شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب

أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، طرح أغنيتها الجديدة «المترو».

ونشرت شيرين عبدالوهاب، الأغنية، وعلقت عليها: «أغنية المترو دلوقتي على اليوتيوب».

أغنية المترو 

وفي أغسطس الماضي، روج الشاعر أمير طعيمة لأغنية شيرين عبدالوهاب الجديدة «المترو»، التي أعلن عنها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ونشر أمير، البوستر الدعائي للأغنية، الذي يحمل صورة لشيرين عبدالوهاب والمترو، وعلق عليها قائلا: «قريبا».

حفل شيرين عبد الوهاب

وأحيت شيرين عبدالوهاب، مؤخرًا، حفلا غنائيا ناجحًا في ختام مهرجان قرطاج للموسيقى والغناء، الذي شهد عودة شيرين للوقوف على المسرح بعد غياب فترة طويلة، كما حمل الحفل شعار كامل العدد، وتصدر التريند؛ إذ يعتبر أول ظهور لشيرين عبدالوهاب بعد غياب فترة طويلة، وأدت شيرين خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيها التي تفاعل معها الجمهور بالرقص والغناء.

اقرأ المزيد:

شيرين عبدالوهاب تحيى أقوى حفلات العام بأوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 8 أكتوبر المقبل

إلهام شاهين لـ شيرين عبدالوهاب: «بحب صوتك وطيبتك وتلقائيتك»

شيرين عبدالوهاب: «عندي شركتي وفكري ومنهجي.. مينفعش أكون ملك للغير»

شيرين عبدالوهاب لـ سميرة سعيد: «لو بتحبيني قيراط بحبك 100»
بقلم ياسمين محمود