إلهام شاهين لـ شيرين عبدالوهاب: «بحب صوتك وطيبتك وتلقائيتك»

وجهت الفنانة إلهام شاهين، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، كلمات حب ودعم للفنانة شيرين عبدالوهاب.

ونشرت إلهام شاهين مجموعة صور تجمعها مع شيرين عبدالوهاب وعلقت عليها قائلة: «حبيبتي شيرين.. وحشتيني.. بحبك وبحب طيبتك وتلقائيتك.. بحب صوتك جداً.. ربنا يحميكي ويوفقك.. وتسعدينا بفنك الجميل».

حفل شيرين عبدالوهاب في قرطاج

يذكر أن شيرين عبدالوهاب حققت مؤخرًا نجاحًا كبيرًا بحفلها الغنائي الضخم الذي أحيته في ختام مهرجان قرطاج للموسيقى والغناء، والذي شهد عودة شيرين للوقوف على المسرح بعد غياب فترة طويلة، كما حمل الحفل شعار كامل العدد.

تكريم إلهام شاهين في مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي

ومن ناحية أخرى، تم تكريم الفنانة إلهام شاهين أمس في مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي في دورته الثانية عشرة، وقالت عن التكريم عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، قائلة: «بحب إسكندرية، شكرا للجمهور الجميل عل هذا الاستقبال الرائع، وتمنياتى بالتوفيق لكل العروض المشاركة، وأهلًا بكل ضيوف الإسكندرية بالمهرجان».