شيرين عبدالوهاب لـ سميرة سعيد: «لو بتحبيني قيراط بحبك 100»

أعربت الفنانة شيرين عبدالوهاب، عن سعادتها لاستقبال الفنانة سميرة سعيد لها، في منزلها، ونشرت «عبدالوهاب»، مجموعة صور عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، تجمعهما وعلقت عليها قائلة: «لو بتحبيني قيراط فأنا بحبك 100 قيراط».

شيرين عبدالوهاب: مبسوطة إني شوفتك

وأضافت: «مبسوطة قوي إني شفتك إمبارح وأنت عارفة أنا بحبك قد إيه والمرة اللي جاية العزومة أكل من إيدي.. ربنا يديم المحبة اللي بينا».

سميرة سعيد لـ شيرين عبدالوهاب: دمتِ لي صديقة مخلصة ومحبة

زيارة شيرين لسميرة سعيد

وكانت الفنانة سميرة سعيد، نشرت أمس مجموعة من الصور عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» برفقة شيرين عبدالوهاب، أثناء زيارتها لها في منزلها.

وعلقت سميرة سعيد على الصور قائلة: «حبيبتي شيرين.. انبسطت بزيارتك أنتِ وصديقي طارق مدكور.. وانبسطت أكتر إني شفتك منطلقة وسعيدة وإن شاء الله تكملي مشوارك بنجاح أكبر.. دمتِ لي صديقة مخلصة ومحبة».

يذكر أن شيرين عبدالوهاب حققت نجاحا كبيرًا بحفلها الغنائي الضخم الذي أحيته في ختام مهرجان قرطاج للموسيقى والغناء.