جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب 32 آيفون و35 سماعة بلوتوث

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة صبحي ربيع مدير الإدارة، من ضبط عدد من الهواتف المحمولة والساعات الذكية بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

رحلة قادمة من الكويت

في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الكويت على رحلة طائرة الخطوط الكويتية اشتبه جورج صفوت فرج مأمور اللجنة الجمركية فى أحد الركاب .

وتم تمرير أمتعته الشخصية علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة سامح محمد جمال الدين مأمور الفحص ومحمد عبالمنعم رئيس القسم فتلاحظ وجود أجسام تكرارية ومتماثلة .

وقام بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود عدد من الهواتف المحمولة وسماعات البلوتوث والساعات الذكية، وبالعرض أحمد الحكش مدير الادارة الثانية بالانابة قرر تشكيل لجنة من أحمد محمود البسيوني مدير الحركة والمشرف على صالة الوصول وهبة مصطفي وابتهال مصطفي ومصطفي محمد مأمورى الجمرك لتفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود 32 هاتف محمول ماركة آيفون و35 سماعة بلوتوث و7 ساعات يد ذكية مخبأة داخل الأمتعة الشخصية.

تحرير محضر بالمضبوطات

قرر صبحي ربيع مدير الادارة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض على الدكتور أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك مطار القاهرة .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.