شعبة المستوردين: قطع الغيار مستثناة من الاعتمادات المستندية في الجمارك

قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، إن البنك المركزي حتى الآن لم يخطر الشعبة بأي قرارات جديدة، لافتا إلى أن ذلك يكون من خلال خطاب رسمي لاتحاد الغرف التجارية، وبناء عليه تقوم البنوك بتأكيد الخطاب في تعاملاتها مع الشركات.

وأوضح «بشاي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساءDMC» مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن المستوردين يواجهون مشكلات منذ فبراير الماضي، خاصة المستوردين للمنتجات تامة الصنع، أما المنتجات الخاصة بالطعام والمشروبات وقطع الغيار فهي مستثناة من الاعتمادات المستندية، ولها الأولوية في التدبير بناء على تعليمات الرئيس السيسي بالتنسيق مع البنك المركزي.

تسهيلات لخروج البضائع من الجمارك

وأشار متى بشاي إلى أن البضائع الموجودة في الجمارك وجدت تسهيلات للخروج في أسرع وقت، خاصة بضائع السلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج، لافتا إلى أنه جرى التواصل مع البنوك لمعرفة أي أخبار عن قرارات جديدة، لكنهم لم يصلوا لأي جديد.

مناقشة قضايا الجمارك في مؤتمر الاقتصاد

وأكد رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، أن القرارت الجديدة التي تردد صدورها والخاصة بتدبير العملة للاستيراد بحاجة للتوضيح بشكل رسمي، كحق من حقوق المستورد، لافتا إلى أن أي قرارات من شأنها التأثير على الصناعة والاستيراد، ولابد من التنسيق المسبق لاتخاذ الإجراءات اللازمة، خاصة في ظل قرب عقد المؤتمر الاقتصادي بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي لمناقشة المشكلات الاقتصادية.