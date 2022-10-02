نجوم الفن والإعلام يحتفلون بزفاف سالي عبد السلام «صور»

حرص الكينج محمد منير على مشاركة الإعلامية سالي عبد السلام الاحتفال بزفافها على مؤمن الباز داخل أحد الفنادق النيلية وسط عدد كبير من أصدقائها المقربين داخل الوسط الفني والإعلامي.

خالد الجندي يعقد القران

في البداية قام بعقد القران الشيخ خالد الجندي بحضور عدد من صديقات سالي منهن الإعلاميات سهير جودة ومنى عبد الغني ومفيدة شيحة والفنانة سيمون.

كما حضر من نجوم الإعلام ألبرت شفيق رئيس قطاع التليفزيون بالمتحدة وإيهاب جلال المشرف العام على قناة الزمالك وتوفيق عكاشة وحرمه حياة الدرديري وريهام إبراهيم ودينا كريم وشريف مدكور وشريهان أبو الحسن ومحمد الدسوقي رشدي وحرمه ودعاء عامر والفنان مجد القاسم وميلاد أبي رعد والدكتور أيمن رشوان وأحمد سالم وشيماء السباعي والفنانة ريم البارودي وإيناس علي

زفاف سالي عبد السلام

وكانت سالي قد نشرت صورًا من خطوبتها على حسابها بإنستجرام أمس الأول وعلقت: «حبيتك.. وبحبك.. وهحبك على طول.. وهتعرفوا هو مين وبيشتغل ايه وكله قريب بإذن الله.. بس طالبة منكم دعوات كتير أوي.. بارك يا رب لنا وبارك علينا واجمع بيننا في خير».

وأضافت سالي عبد السلام: «اللهم بارك اللهم آمين.. سكينة ومودة ورحمة طول العمر يا رب.. رزقت حبه.. إن بعد الصبر جبر.. أنت رزقي يا مؤمن اللهم بارك».