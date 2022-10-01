سالي عبدالسلام في رسالة لخطيبها: أنت رزقي.. بعد الصبر جبر

تصدّر اسم المذيعة سالي عبدالسلام محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، بعد إعلانها خطبتها لشاب يدعى «مؤمن»، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، من خلال نشر مجموعة صور تجمعهما سويًا عبر خاصية ستوري، وتعبيرها بنَّها «رزقت حبه».

وظهرت سالي عبدالسلام، في بعض الصور رفقة خطيبها وهما يرقصان سويًا، وصور أخرى وهي ترتدي فستانًا باللون الأبيض، لتنهال عليها التعليقات بالتهنئة من قِبل متابعيها وأصدقاءها من داخل وخارج الوسط الفني والإعلامي، من بينهم ريم البارودي وروجينا وإيمان العاصي ودعاء فاروق وخالد عليش.

سالي عبدالسلام توجه رسالة لزوجها المستقبلي

وكتبت سالي عبدالسلام، تعليقًا على الصورة التي ظهرا خلالها وهما يرقصان عبر حسابها بـ إنستجرام قالت فيه: «حبيتك وبحبك وهحبك على طول، وهتعرفوا هو مين وبيشتغل إيه وكله قريب بإذن الله، بس طالبة منكم دعوات كتير أوي».

لم تكشف عن تفاصيل هوية خطيبها ولا موعد زفافها

واستطردت في رسالتها لـ خطيبها بقولها «بارك يا رب لنا وبارك علينا، واجمع بيننا في خير، اللهم بارك اللهم سكينة ومودة ورحمة طول العمر يا رب، رزقت حبه، إن بعد الصبر جبر، إنت رزقي يا مؤمن اللهم بارك».

وأشارت إلى أنَّها ستكشف المزيد من التفاصيل فيما يتعلق بقصة ارتباطها وموعد زفافها في القريب، واكتفت بالكشف عن صورة واسم خطيبها دون أي تفاصيل تتعلق بهويته ووظيفته.