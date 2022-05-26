إخلاء سبيل المتهم بالتحرش بـ سالي عبدالسلام

قررت النيابة العامة، اليوم، إخلاء سبيل المتهم بالتحرش بالإعلامية سالي عبدالسلام داخل محطة بنزين بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

وجاء نص القرار، كالتالي: يخلى سبيل المتهم «محمد. ع. ع، 25 عاما، يعمل بشركة استيب وأن للعقارات»، في القضية رقم 4706 لسنة 2022 إداري التجمع الخامس، من ديوان القسم، بضمان محل إقامته ما لم يكن مطلوبا أو محبوسا لسبب آخر.

أعلنت الأجهزة الأمنية في القاهرة، القبض على شاب بتهمة الاعتداء على الإعلامية سالى عبد السلام، بإحدى محطات الوقود في التجمع الخامس، وتبين من الفحص أن المتهم موظف في إحدى شركات المقاولات بالقاهرة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقالت مصادر أمنية إن أجهزة الأمن اقتادت المتهم بالاعتداء على الإعلامية سالي عبد السلام، عقب القبض عليه، إلى قسم شرطة التجمع الخامس وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معه.