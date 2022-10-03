عميد معهد الكبد بالمنوفية: متبرع واحد بأعضائه ينقذ حياة 30 مريضا

قال الدكتور هشام عبدالدايم عميد معهد الكبد القومي بالمنوفية، إنَّ إنشاء مركز مصري لزراعة الأعضاء سيسهم بشكل كبير في إنقاذ الآلاف من المرضى، مشيرًا إلى أنَّ المتبرع الواحد بأعضائه ما بين الكبد والكلى والبنكرياس والجلد والعظام وباقي الأعضاء يستطيع إنقاذ 30 مريضًا.

مميزات إنشاء مركز زراعة الأعضاء في مصر

وأضاف «عبدالدايم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّه «منذ إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة إنشاء مركز مصري لزراعة الأعضاء وجدنا قبولًا كبيرًا بين الأطقم الطبية والمواطنين على حد سواء»، موضحًا أنَّ مصر قررت الاستفادة من كل الخبرات في مجال زراعة الأعضاء التي من بينها الاستعانة بأطباء مصر في الخارج، وعلى رأسهم الدكتور كريم أبو المجد الذي يعد قامة علمية كبيرة، ووجوده كجزء من المبادرة يعد أمرًا جيدًا لكفاءته الكبيرة والمشهود له بها في أمريكا وجميع دول العالم.

التبرع بالأعضاء ينقذ المرضى

ودعا عميد معهد الكبد القومي بالمنوفية، جميع المواطنين للاستجابة لهذه المبادرة الهامة والتبرع بأعضائهم لكي يستفيد جميع المرضى من هذه المبادرة، مؤكّدًا أنَّ التبرع بالأعضاء تسمى «هدية الحياة»، لأنَّها تنقذ مريضًا ليس له فرصة للحياة من غيرها، فضلا عن كونها صدقة جارية للمتوفى لأنه أنقذ بها شخصًا آخر، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لتوجيهه بالبدء في مركز زراعة الأعضاء الذي يعد نقله نوعية في مصر.

وأوضح أنَّ معهد الكبد القومي به خبراء كثيرين سوء يعملون في مراكز زراعة الأعضاء في المعهد أو في مصر أو ممن يعملون خارج البلاد، وبالتأكّيد سيتمّ الاستعانة بخبراتهم، قائلًا «نعتبر أنفسنا جنود الوطن، وسنبذل كل ما في طاقتنا من أجل الشعب المصري لكي يعيشوا حياة صحية كريمة».