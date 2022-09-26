خطوات توثيق التبرع بالأعضاء في الشهر العقاري.. الرسوم تصل لـ 50 جنيها

أتاح القانون المصري إمكانية تسجيل إقرار للتبرع بالأعضاء في الشهر العقاري، من خلال خطوات بسيطة ولكن بشروط، إذ يرغب بعض الأشخاص في وهب أعضائهم بعد رحيلهم لمساعدة غيرهم من المرضى.

وفيما يلي، نقدم بالتفاصيل خطوات توثيق التبرع بالأعضاء في الشهر العقاري، والشروط الواجب توافرها في الشخص، وفق المنشور رقم 2 لسنة 2011 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري.

الأعضاء التي يسمح بالتبرع بها

حدد القانون، الأعضاء التي يجوز التبرع بها، كالآتي: «الكبد، والكلى، والقلب، والبنكرياس، والأمعاء الدقيقة، والرئة»، فضلًا عن تحديد الأنسجة القابلة للنقل وهي «الجلد، وصمامات القلب، والأوعية الدموية، والعظام».

خطوات توثيق التبرع بالأعضاء في الشهر العقاري

ولا يتطلب توثيق التبرع بالأعضاء في الشهر العقاري، سوي خطوات بسيطة، وفق سامي إمام رئيس مصلحة الشهر العقاري الأسبق، الذي قال في تصريحات تلفزيونية سابقة، إن خطوات التوثيق تتطلب الآتي:

- التوجه إلى أقرب مصلحة شهر عقاري.

- تقديم صور بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

- توقيع شخصي على إقرار بأن التبرع بالأعضاء بدون منفعة أو ماديًا.

- ويوجد إقرارات جاهزة بالشهر العقاري يمكن الحصول عليها.

- تتراوح رسوم إقرار الشهر العقاري ما بين 30 و50 جنيهًا فقط.

شروط عمل إقرار التبرع بالأعضاء

ووفق المنشور رقم 2 لسنة 2011 التابع لمصلحة الشهر العقاري، فإن الشروط المطلوبة لتوقيع إقرار التبرع بالأعضاء، كالآتي:

- أن يكون المتبرع كامل الأهلية.

- ألا يزيد عمر المتبرع عن 50 عامًا.

- أن يكون التبرع إلى قريب حتى الدرجة الثانية.

- يتضمن الإقرار البيانات الشخصي للمتبرع من واقع بطاقة الرقم القومي، وكذلك المتبرع إليه، وتحديد درجة القرابة والصلة، وجنسيته.

- يجب أن يذكر المتقدم العضو المتبرع به من الجسم.

- التبرع بالأعضاء يجب أن يكون بدون مقابل مادي أو عيني، ولا يكتسب التبرع أو ورثته أي فائدة.

- يجرى استثناء من شرط العمر نقل الخلايا الأم فقط (دون غيرها من أعضاء أو أجزاء الجسم) من الطفل أو عديم الأهلية أو ناقصها إلى المتبرع إليه (الأبوان أو الأبناء أو فيما بين الإخوة)، وذلك بشرط موافقة والدي الطفل إذا كان كلاهما على قيد الحياة أو أحدهما في حالة وفاة الثاني أو ممن له الولاية أو الوصاية على الطفل أو موافقة النائب أو الممثل القانوني لعديم الأهلية أو ناقصها الذي يوقع على المحرر ويصدق على توقيعه.