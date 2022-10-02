محافظ البحر الأحمر: مساحات خضراء و«جيم» مفتوح بالممشى السياحي بالغردقة

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إنه جرى الانتهاء من تطوير ممشى سياحي في وسط مدينة الغردقة، ليصبح الظهير لمعظم الفنادق الموجودة في وسط المدينة، ويبلغ طوله حوالي 7 كيلومترات، وبدأ إنشاؤه منذ 20 عاما، ولم يتم رفع كفاءته منذ فترة زمنية طويلة، لأنه يعتبر المتنفس الرئيسي لأي سائح بالمدينة، وكان ينقصه العديد من الخدمات.

رفع البنية التحتية بالكامل

وأضاف «حنفي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن المستهدف من تطوير الممشى السياحي هو جذب مزيد من السائحين للخروج من الفندق لشراء بعض الهدايا التذكارية أو الجلوس على المقاهي أو المطاعم أو الانتقال من مكان لآخر، فكان من الضروري رفع البنية التحتية بالكامل لهذا الممشى.

ولفت إلى أنه جرى تجديد الممشى بالكامل من حيث تغيير أرضيته، وإضافة مساحات خضراء، وجاري الانتهاء من إقامة «جيم» مفتوح بالكامل، و«تراك» للمشي أو للجري أو التريض.

التطوير استغرق 6 أشهر

وأفاد أن هناك بعض المحال غيرت من نشاطها لتواكب التطوير الذي شهده الممشى، ليكون هذا النشاط خدمي أكثر للسياحة، والمحافظة توافق على تغيير هذا النشاط بدفع مقابل ذلك الرسوم العادية لتغيير النشاط.

وأوضح أن تطوير الممشى السياحي في الغردقة استغرق 6 أشهر، وهو وقت قياسي، وجرى التنسيق مع وزير الشباب والرياضة لتركيب أحد الملاعب بالممشى، كما أقيمت به معرض مفتوح للفنون حضر به عارضين من تونس واليابان وسلوفاكيا، وسيتم إقامة المعارض بصفة دورية.