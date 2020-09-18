محافظ البحرالأحمر: الغردقة بها 3 مناطق عشوائية ونعمل على تطويرها

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إن هناك العديد من المناطق في مدينة الغردقة تحتاج لتطوير، مشددًا على أن جميع خزانات المياه التي تتواجد أمام المنازل سيتم رفعها مع الانتهاء من منظومة الصرف الصحي في المحافظة.

وأضاف حنفي، خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر"، على فضائية "MBC مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، أنه غير قادر على تطوير أي منطقة في المحافظة رغم توفر ميزانية التطوير، حيث إنها لا بد من الانتهاء من البنية التحتية من صرف صحي أولًا، حتى يكون هذا التطوير منظم.

وأشار إلى أن الغردقة بها 3 مناطق عشوائية، موضحًا أن هناك منطقة بالكامل تم إزالة لإعادة تخطيطها، مشددًا على أن عملية الإزالة للمناطق العشوائية يكون بشكل فوري وسريع.

وأكد أن المحافظة ليس بها حالات إصابة بفيروس كورونا: "إحنا هنا معندناش كورونا"، مشيرا إلى أن نسب ارتداء المواطنين للكمامات كبيرة جدًا، وليس هناك أي مقارنة مع محافظات القاهرة.

وأشار إلى أن يفضل وجود عدد أقل من السياح إذا كان هذا سيشعر المواطنين بالأمان، موضحًا أن إذا تعرض عمالة أحد الشركات بفيروس كورونا فستنتقل العدوى سريعًا في المحافظات الأخرى، حيث إن العاملين في قطاع السياحة من محافظات مختلفة.