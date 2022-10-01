بتوزيع الحلوى.. سياح الغردقة يشاركون الاحتفال بالمولد النبوي على الشواطئ

يحرص السائحون في الغردقة على مشاركة المصريين، الأعياد والمناسبات المختلفة وذلك كنوع من تبادل الثقافات، حيث يصف الأجانب دائما المصريين بالشعب العطوف والاجتماعي، والأجانب لديهم شغف دائما بكل ما هو مصري واهتمام بعاداته وتقاليده، خاصة أن الآلاف من السائحين الأجانب من جنسيات مختلفة تقيم في الغردقة إقامة دائمة من حيث العمل والسكن ومدارس أولادهم وعدد كبير.

السياح تشارك في احتفال المولد

وشارك عدد كبير من الأجانب، المصريين الاحتفال بالمولد النبوي الشريف على شواطئ مدينة الغردقة بتوزيع حلوى المولد وتبادل التهاني والتبريكات مع المصريين وتوثيق الاحتفال بإحضار تورتة والتقاط الصور التذكارية ونشرها على السوشيال ميديا في صورة حضارية تعكس تقارب الشعوب مع المصريين واحترام عادات وتقاليد الآخر وتبادل ثقافات بين الدول.

توزيع حلوى المولد على الشواطئ

على متن لانش سياحي خلال رحلة بحرية لإحدى الجزر على شواطئ الغردقة احتفل عدد من الغطاسين والعاملين بقطاع السياحة البحرية بذكرى المولد النبوي الشريف بمشاركة عدد من السائحين الأجانب من جنسيات مختلفة وتوزيع حلوى المولد وإحضار تورتة والتقاط الصور التذكارية ونشرها على الشوسيال ميديا وتبادل التهاني بجميع لغات العالم وذلك حسب تصريحات أحمد بيجو منظم رحلات بحرية بالغردقة.

مشاركة الجاليات الأجنبية

وتابع «بيجو» منظم رحلات بحرية، لـ«الوطن»، أن العاملين بقطاع السياحة البحرية احتفلوا بذكرى المولد النبوي الشريف على شواطئ مدينة الغردقة بتوزيع حلوى المولد وشاركهم الاحتفال عدد من السائحين الأجانب.

ولفت إلى أن عددا من الجاليات الأجنبية التي تقيم في مدينة الغردقة تحرص على مشاركة المصريين احتفالهم والأعياد والمناسبات القومية حيث أن الغردقة يقيم بها أكثر من 25 ألف أجنبي من جنسيات مختلفة على رأسهم روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا يعملون في القطاع السياحي والغالبية العظمى منهم متزوجون من مصريين ويحفظون أعياد عادات وتقاليد الشعب المصري عن ظهر قلب.