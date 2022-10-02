ارتفاع ضحايا مباراة الديربي في إندونيسيا إلى 129 شخصا

أعلنت الشرطة الإندونيسية، ارتفاع عدد قتلى التدافع خلال مباراة لكرة القدم في شرقي «جزيرة جاوة» إلى 129 شخصا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

الديربي بين أريما وبيرسيبايا

واندلعت أعمال الشغب عند نزول آلاف من مشجعي «نادي أريما» إلى ملعب مباراة الديربي بعد خسارة فريقهم، أمام منافسه «بيرسيبايا»، فيما حاولت الشرطة الإندونيسية تفريق الجماهير على أرض اللقاء وعلى المدرجات، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

اثنان من الشرطة

وكان رئيس شرطة «جاوة الشرقية»، نيكو أفينتا، قال في وقت سابق، للصحفيين، أن اثنين من الضحايا من أفراد الشرطة.