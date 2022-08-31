مصرع 10 وإصابة 23 طفلا نتيجة اصطدام شاحنة بطلاب مدرسة في إندونيسيا

لقى 10 أشخاص مصرعهم، وأصيب 23 آخرون من الأطفال، اليوم، قرب محطة للحافلات خارج مدرسة في إقليم جاوة الغربية فى مدينة بيكاسي بإندونيسيا، جراء اصطدام شاحنة، انحرفت عن مسارها باتجاه الطلاب وفقا لقناة «العربية».

مصرع 10 وإصابة 23 طفلا

أعلنت الشرطة الإندونيسية أن 10 أشخاص لقوا مصرعهم، بينهم 4 أطفال و6 آخرون بالغون، وأصيب على الأقل 23 طفلا، جراء حادث شاحنة اصطدمت بطلاب مدرسة بإقليم جاوة الغربية بعد انتهاء اليوم الدراسي، فى تمام الساعة العاشرة بتوقيت جرينتش

اصطدام شاحنة بطلاب مدرسة في إندونيسيا

وأكد رئيس وحدة المرور بشرطة جاكرتا، لطيف عثمان، أنه بعد انتهاء اليوم الدراسي خرج طلاب المدرسة لانتظار الحافلة الخاصة بهم في محطة للحافلات في مدينة بيكاسي، إذ انحرفت شاحنة تجاههم واصطدمت بدراجتين ناريتين، وتسببت فى اسقاط برج اتصالات خرساني، بحسب وكالة أنباء «فرانس برس» الفرنسية

وأشار «عثمان»، إلى أن نحو 23 طالبا، من بينهم 14 طالبا في المدارس الابتدائية، أصيبوا ونقلوا إلى مستشفيين قريبين لتلقي العلاج، نتيجة الحادث، موضحا أن النيابة تجري التحقيقات اللازمة، لمعرفة ما إذا كانت المكابح تعطلت أم لا، وجرى القبض على السائق.