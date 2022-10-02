مقتل 127 شخصا في أعمال شغب عقب مباراة ديربي بالدوري الإندونيسي

أعلنت الشرطة الإندونيسية، مقتل 127 شخصا بينهم اثنين من رجال الشرطة، و180 مصابا في أعمال شغب عقب مباراة ديربي كرة قدم، في في «ملعب كانجوروهان» في «مالانج» بشرقي جزيرة «جاوا»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

اقتحام جماهير أريما الملعب بعد خسارة فريقهم أمام بيرسيبايا

BREAKING: At least 127 people killed, 180 injured in riot at football stadium in Indonesia, police say pic.twitter.com/WmuI67yJoi — BNO News (@BNONews) October 1, 2022

وقالت وسائل إعلام إندونيسية، إن أعمال الشغب بدأت الفوضى عندما اقتحمت الجماهير الملعب بعد خسارة فريقهم أمام بيرسيبايا، فيما حاولت الشرطة تفريق جموع المشجعين الذين اقتحموا الملعب بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

قوات الأمن تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع على المدرجات

وأطلقت قوات الأمن، قنابل الغاز المسيل للدموع على المدرجات، ما تسبب في إصابة المشجعين بالذعر والركض بسرعة خوفا من الاختناق وهو سبب رئيسي في زيادة الوفيات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأظهرت مقاطع فيديو، سحب من الغاز المسيل للدموع أطلقتها الشرطة على المشجعين في مدرجات ملعب المباراة

وقال رئيس «شرطة جاوا الشرقية»، نيكو أفينتا، للصحفيين، إن 34 شخصًا لقوا حتفهم في الملعب، بينما توفي الآخرون في المستشفى أثناء عملية الإنقاذ.