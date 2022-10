مقتل 127 شخصا في أعمال شغب عقب مباراة ديربي بالدوري الإندونيسي

أعلنت الشرطة الإندونيسية، مقتل 127 شخصا بينهم اثنين من رجال الشرطة، و180 مصابا في أعمال شغب عقب مباراة ديربي كرة قدم، في في «ملعب كانجوروهان» في «مالانج» بشرقي جزيرة «جاوا»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

BREAKING: At least 127 people killed, 180 injured in riot at football stadium in Indonesia, police say pic.twitter.com/WmuI67yJoi