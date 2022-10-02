استشاي تغذية علاجية: النظام النباتي خطر على الأطفال والمراهقين

النظام الغذائي النباتي المخطط له جيدًا هو طريقة صحية لتلبية احتياجاتك من العناصر الغذائية، إلا أن الكثير من الأطفال والمراهقين يلجأون لهذا النظام دون استشارة الطبيب ومراقبة من الأهل ما يشكل خطورة صحية لهم وتحدث نتائج عكسية.

أنواع كثيرة للنظام الغذائي النباتي

قالت مروة نوح، استشاري التغذية العلاجية، إن هناك تنوع كبير بين الأشخاض الذين يتبعون النظام الغذائي النباتي حول العالم، فهناك نوع يحتوي نظامهم النباتي على ألبان وبيض، ونوع آخر يحتوي نظامهم النباتي على الألبان فقط بجانب الخضروات والبقوليات، وآخرين يدخلون الأسماك فقط مع نظامهم الغذائي النباتي.

وأضافت «نوح»، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن الأشخاص النباتيين الذين لا يحتوي نظامهم الغذائي لحوم أو دجاج أو ألبان أو أسماك أو بيض أكثر الناس عرضة لنقص الكثير من العناصر الغذائية غير موجود إلا في المصادر الحيوانية مثل فيتامين بي وفيتامين دي والزنك والحديد والكالسيوم.

خطورة النظام النباتي للأطفال والمراهقين

وحذرت من النظام النباتي للأطفال والمراهقين وامتناعهم من تناول اللحوم والأسماك خاصة في فترة النمو، قائلة إنه يشكل خطورة لهم دون الرجوع لاستشارة الطبيب، حيث يمكن أن يفتقروا عناصر غذائية كثيرة مهمة للنمو مثل الكالسيوم، كما أنهم عرضة لعدم النوم بشكل صحي، وانخفاض في المناعة ما يكونوا عرضة للأمراض، ونمو غير صحي.

ولفتت إلى أنه بالرغم من أن نظام «فيجن دايت» أو «الفيجتريان دايت» يقي الإنسان من الكثير من الأمراض مثل السرطان والسكر والقلب بشرط المتابعة مع الطبيب المختص نظرا لضرورة إجراء فحوصات تكشف نسب الفيتامينات دوريا، إلا أن هذا النظام للأطفال والمراهقين بشكل خطورة لهم خاصة إذا لم يستشيروا الطبيب المختص.