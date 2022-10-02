نجوم الإعلام يهنئون سالي عبد السلام بزفافها: أحلى عروسة

حرص عدد كبير من نجوم الإعلام على تهنئة الإعلامية سالي عبد السلام بحفل زفافها الذي حضره عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، وشاركوا صورهم داخل حفل الزفاف عبر حساباتهم على السوشيال ميديا.

شريف مدكور يهنئ سالي عبد السلام

ونشر شريف مدكور عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام صورة للعروسين وعلق: «فرح سالي عبد السلام مكنش فرح عادي كان مظاهرة حب بجد اول مره اشوف فرح كده أولاً الشارع اللي في الفندق كان مقفول من كثره العربيات وطبعاً الركنه كانت شيء مستحيل علشان تركب المصعد وتطلع القاعه لازم تقف طابور من الزحمه وعلشان تدخل القاعه طابور تاني علشان بقي تسلم على العروسه والعريس وتتصور معاهم مش سهل خالص».

وأضاف مدكور: «بجد فرحان ليكي يا سالي كنت أحلى عروسه وجوزك برنس وبيحبك بجد ربنا يسعد كل أيامكم ويبارك فيكم و يزيد حب الناس ليكم».

دعاء عامر: ربنا يسعدك يا سالي

وكتبت دعاء عامر عبر إنستجرام: «ألف مبروووك حبيبتي الإعلامية الجميلة سالي عبد السلام ربنا يسعدك ويفرح قلبك».

وكانت الإعلامية مفيدة شيحة حرصت أن تكون أول الحضور وملازمة سالي طوال حفل الزفاف وعلقت على ذلك عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»: «مبروك مبروك يا حياة قلبي مبروك ولله الفرحة مش سايعاني مبسوطة اوي و فرحانة من قلبي عشان انتي تستهلي كل حاجة حلوة.. سمعونا زغروطة.. أنا أخت العروسة».

سهير جودة: فرحة سالي

كما حرصت الإعلامية سهير جودة على تهنئة سالي عبد السلام عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة: «فرحة سالي ألف مبروك سالي عبد السلام»

زفاف سالي عبد السلام

واحتفلت الإعلامية سالي عبد السلام بزفافها في أحد الفنادق النيلية بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام على رأسهم الكينج محمد منير.