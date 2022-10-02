وزير التنمية المحلية: 5.5 مليون مواطن استفادوا من مشروعاتنا في الصعيد

عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، اجتماعاً مع اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج و اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، ووفد من البنك الدولى برئاسة السيدة مارينا ويس، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك ويضم الدكتور محمد ندا خبير أول التنمية الحضرية و إلين أولافسن خبير أول القطاع الخاص وسلمى رسمي استشارى دعم تنمية القطاع الخاص وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، وعدد من أعضاء المكتب التنسيقى للبرنامج بوزارة التنمية المحلية و ممثل لوزارة التعاون الدولى ويأتي اللقاء بالتزامن مع مرور 5 سنوات على انطلاق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وفى إطار الزيارة التي تقوم بها بعثة من خبراء رفيعي المستوى من البنك الدولى لمصر وزيارة محافظات سوهاج وقنا والمنيا .

ورحب وزير التنمية المحلية ببعثة البنك الدولى، معرباً عن خالص تقديره للجهود التي بذلها فريق وخبراء البنك الدولى مع المكتب التنسيقى للبرنامج ووحدات التنفيذ بالمحافظات على مدار السنوات الخمس الماضية وهي الجهود التي ساهمت في نجاح تنفيذ البرنامج وحققت نقلة نوعية في أداء محافظتى قنا وسوهاج .

كما توجه اللواء هشام آمنة بالشكر لفريق المكتب التنسيقى للبرنامج بالوزارة وفريق وحدات التنفيذ المحلية بسوهاج وقنا تحت قيادة السادة المحافظين، وأكد " آمنة " على أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يحظى باهتمام كبير من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بصفتة رئيس لجنة تسيير البرنامج ومع كل الوزارات الشريكة في التنفيذ وعلى رأسها وزارة التعاون الدولى ووزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والصناعة والتجارة .

16 مليار جنيه استثمارات فى المشروعات

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن برنامج تنمية الصعيد ساهم خلال السنوات الخمس الماضية في خدمة أكثر من 5.5 مليون مواطن في محافظتى سوهاج وقنا ، وأكثر من 100 ألف من مؤسسات وأصحاب الأعمال وتوفير 396 ألف فرصة عمل وذلك من خلال الاستثمارات التي تم تنفيذها في مجال البنية الأساسية وتطوير المناطق الصناعية وتنمية التكتلات الاقتصادية الواعدة باستثمارات تقدر حتى الآن بحوالي 16.3 مليار جنيه .

4123 مشروع تم تنفيذها فى برنامج تنمية الصعيد

وأوضح وزير التنمية المحلية أن البرنامج خلال السنوات الماضية نفذ حوالى 4123 مشروع من بينها قرابة 3600 مشروع تم نهوها بشكل كامل والباقى جارى الانتهاء منه حالياً ، وأضاف الوزير أنه رغم أهمية كافة مشروعات البرنامج إلا أننى أود الإشارة إلى نجاح البرنامج في احياء استثمارات سابقة في قطاع الصرف الصحى ومياه الشرب تقدر بحوالي 6 مليار جنيه حيث تم الانتهاء من تنفيذ 7 محطات معالجة بطاقة إجمالية 57 ألف متر مكعب / يوم و20 محطة رفع وتغطية مدينتين بالكامل و14 قرية بخدمات الصرف الصحى بالإضافة إلى مد وتدعيم خدمات الصرف الصحى في 10 مدن وقرى بإجمالى عدد مستفيدين 2 مليون مواطن .

وأكد اللواء هشام آمنة أن البرنامج ساهم في تحسين خدمات مياه الشرب من خلال مد وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب في 44 قرية ومدينة وانشاء 4 محطات كبرى لمياه الشرب فضلا عن رصف ما يقر من 1000 كيلو متر طرق وتعطية الترع بخلاف 88 مشروعاً للتطوير الحضرى ودعم الوحدات المحلية بخلاف مئات المشروعات في مجال تحسين البيئة وخدمات الإنارة العامة .

وأضاف وزير التنمية المحلية أن البرنامج لعب دوراً محورياً في جذب الاستثمارات وتحسين الأوضاع الاقتصادية في محافظتى سوهاج وقنا من خلال المشروعات الجارية لترفيق 4 مناطق صناعية باستثمارات تقدر بحوالي 6 مليار جنيه ومنها 4.2 مليار جنيه قيد التنفيذ وحوالى 1.9 مليار جنيه قيد الطرق والترسية بخلاف دعم 8 تكتلات اقتصادية بحوالي 500 مليون جنيه واستثمار 33 مليون جنيه في تطوير المراكز التكنولوجية وتحسين وحوكمة الخدمات الموجهة للمواطنين وقطاع الأعمال .

وقال اللواء هشام آمنة أن نجاحات البرنامج لم تتوقف فقط على المشروعات الإنشائية ولكن تختطها لتطبيق ممارسات مطورة في مجال الإدارة المحلية من خلال تطوير منظومة التخطيط المحلي المتكامل وإشراك المواطنين في وضع ومتابعة الخطط الاستثمارية وتطوير برامج الإدارة المحلية وتعزيز الموارد الذاتية للمحافظات وتطبيق الاعتبارات البيئة والاجتماعية في مشروعات الإدارة المحلية وحوكمة التعاقدات والمتابعة وإدارة الأصول المملوكة للمحافظات وخطط التشغيل والصيانة .

الشراكة بين الحكومة والبنك الدولى

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة تشرفت بتلقى تكليف رئيس الجمهورية بتعميم ممارسات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ليشمل باقى محافظات الصعيد والمراكز المستهدفة بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وبالفعل بدأنا في تطبيق خطة التعميم ونتطلع لاستمرار دعم البنك الدولى خلال المرحلة المقبلة للاستمرار في تنفيذ الخطة الطموحة التي يسعى البرنامج لتحقيقها وتعزيز الشراكة الممتدة بين الحكومة المصرية والبنك الدولى .

وخلال اللقاء أشاد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بالنتائج التي حققها برنامج تنمية الصعيد على أرض محافظة قنا منذ بداية تنفيذه ، وقدم المحافظ الشكر إلى فريق المكتب التنسيقى للبرنامج بوزارة التنمية المحلية وفريق البنك الدولى على كل الجهود التي قاموا بها لنجاح البرنامج على أرض قنا .

مشروعات فى محافظة قنا

وأوضح محافظ قنا أن البرنامج عمل في 5 مجالات على أرض المحافظة وعلى رأسها البنية التحتية والتكتلات الاقتصادية والمناطق الصناعية والمراكز التكنولوجية وتنمية القدرات والبناء المؤسسى ، مشيراً إلى أهمية الدور الكبير الذى ساهم البرنامج لتنمية قدرات وتأهيل ورفع كفاءة جميع العاملين بالجهاز الإدارى للمحافظة .

وقال اللواء أشرف الداودي أن برنامج تنمية الصعيد ساهم في تنفيذ 1744 مشروع بتكلفة بلغت حوالى 5.5 مليار جنيه ، ويسعى البرنامج لتطبيق اللامركزية في عمليات التخطيط والتنفيذ للمشروعات المنفذة والتي يراجعها البنك الدولى وفقاً لشروطه .

تدريب كوادر الإدارة المحلية

كما أكد محافظ قنا أن المحافظة أصبح لديها فريق عمل من كوادر الإدارة المحلية مدربين ومؤهلين على أعلى مستوى وفقاً لخبرات البنك الدولى ، لافتاً إلى أن محافظة قنا تعد من المحافظات الأولى في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " وذلك بسبب الخبرات الكبيرة التي تم اكتسابها في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، كما ساهم البرنامج أيضاً في تخفيف نسبة الفقر والبطالة بالمحافظة .

ومن جانبه أكد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج ان المحافظة نجحت في تحقيق إنجازات كثيرة عبر برنامج تنمية الصعيد بفضل التعاون وروح العمل الجماعى بين البنك الدولى وفريق المكتب التنسيقي للبرنامج بوزارة التنمية المحلية ، وأضاف الفقى أن البرنامج ساهم في تغير وجه محافظة سوهاج في كافة القطاعات التي يعمل بها ، خاصة الدعم المؤسسى وبناء القدرات بالإضافة إلى مشروعات البنية الأساسية في مجالات مياه الشرب والصرف الصحى وتوفير فرص العمل وتطوير التكتلات الاقتصادية والمناطق الصناعية وتحسين حياة المواطنين عبر وجود أسواق ومواقف حضارية .

وأوضح محافظ سوهاج أن المحافظة أصبحت تتمتع بجهاز إداري محلى قوى وكان لذلك فضل كبير في تنفيذ مشروعات "حياة كريمة " ومتابعة معدلات التنفيذ بصورة مستمرة .

وأضاف اللواء طارق الفقى أن برنامج تنمية الصعيد ساهم في تحسين حياة المواطنين في مختلف المراكز والقرى التي عمل بها خلال الفترة الماضية ، وساهم في شعور المواطنين بصورة مباشرة وغير مباشرة في العديد من المشروعات التي نفذها .

وحرص اللواء هشام آمنة إلى الإشادة بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة وما ستحققه من تغيير شامل في حياة المواطنين بالريف المصرى في مختلف الخدمات اليومية ، في ظل متابعة من الرئيس السيسى ورئيس مجلس الوزراء ، وأضاف " آمنة " أن الدولة المصرية حققت إنجازات عظيمة منذ تولى الرئيس السيسى المسئولية في كافة المجالات التنموية بشهادة العديد من المؤسسات الدولية ، مضيفاً : الدولة قهرت الصعوبات والتحديات خلال السنوات الأخيرة وحققت نجاحات كثيرة بفضل فكر ومتابعة السيد رئيس الجمهورية مما ساهم في تحسين مجالات التعليم وتخفيف نسب البطالة والفقر .

كما قدم الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الشكر للبنك الدولى على تعاونه مع الوزارات المعنية لتنفيذ البرنامج خلال الفترة الماضية مما ساهم في تحقيق العديد من النجاحات وتنفيذ آلاف المشروعات التي ساهمت في تغير شامل في كافة المجالات بمحافظتى سوهاج وقنا ، وأشاد الهلباوي بجهود المحافظين ودعم القيادة السياسية ورئيس الوزراء في دعم التغيرات التي حدثت في الإدارة المحلية بالمحافظات المستهدفة بهدف تنمية الاقتصاد المحلى من خلال تنفيذ منظومة لتنمية وتعبئة الموارد المالية المحلية ومنظومة التخطيط المحلي المتكامل، ودعم القدرة التنافسية وتحسين جودة البنية التحتية وتطوير الإدارة المحلية.

وأوضح الدكتور هشام الهلباوي أنه بعد النجاحات التي حققها البرنامج على أرض المحافظتين تم إدراجه بمنصة "أفضل الممارسات التي تحقق لأهداف التنمية المستدامة" التابعة لإدارة الشئون الإقتصادية والإجتماعية بالأمم المتحدة لما حققه البرنامج كنموذج للتنمية المحلية المتكاملة لدفع عجلة التنمية في المناطق الأكثر احتياجًا بصعيد مصر، إتساقاً مع أهداف التنمية المستدامة الأممية والمحلية.

وأضاف الهلباوي أن البرنامج يمثل نموذجاً للتنمية الإقليمية والمحلية المتكاملة من خلال تعاون وتكامل بين مؤسسات الدولة المعنية لتحقيق التنمية الإقتصادية المحلية من خلال دعم الميزات النسبية و التنافسية للمحافظات في إطار من اللامركزية المالية و الإدارية .

ومن جانبها قدمت مارينا ويس الشكر لوزارة التنمية المحلية والمحافظين على الدعم الذى يقدموه لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمجهود الذى يقوم به المكتب التنسيقى للبرنامج بالوزارة فى متابعة المشروعات على أرض المحافظتين والتي ساهمت في الإسراع من تنفيذ الخطط وفق الأهداف الموضوعة للبرنامج ، وأشارت المدير القطرى بالبنك الدولى إلى أهمية الدور الذى تقوم به الوزارة فى دعم عملية التنمية بمحافظات صعيد مصر.

وأضافت مارينا ويس أن برنامج التنمية المحلية بقنا وسوهاج يعد نموذج نجاح يتابعه البنك بصورة مستمرة على أرض المحافظتين ، كما أشارت إلى التقدم غير المسبوق من البرنامج خلال الفترة السابقة خاصة في مجالات دعم تنافسية التكتلات الإقتصادية، وتحسين الخدمات وإشراك المواطنين، في إطار تعزيز التنمية الاقتصادية المحلي .

ومن جانبه أكد الدكتور محمد ندا خبير أول التنمية الحضرية بالبنك عَلِي تقدير البنك لما حققه برنامج تنمية الصعيد في مجال بناء القدرات والتطوير المؤسسي والذى يسير بصورة جيدة على مستوى المحافظتين بالإضافة إلى تنفيذ المشروعات الخاصة بالبنية التحتية والتي تسير بشكل جيد جداً خلال الفترة الماضية .

وقال الدكتور محمد ندا أن البرنامج شهد تحقيق تطور ملحوظ على مستوى محور الاعتبارات البيئية و الصحة والسلامة المهنية والاعتبارات الاجتماعية أثناء تنفيذ المشروعات .

كما عرض وفد البنك الدولى لنتائج الزيارات التي قاموا بها خلال الأسبوعين الماضيين بمحافظتى قنا وسوهاج في عدد من المراكز التكنولوجية لخدمة المستثمرين والمواطنين والإطلاع على الذي شهدته هذه المراكز والذي تضمن ميكنة وتوحيد وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة التجهيز والتأثيث لهذه المراكز ورفع قدرات فرق العمل، وكذا زيارة المشروعات الجاري تنفيذها لترفيق المناطق الصناعية في قفط بقنا وغرب طهطا بسوهاج، و مشروعات البنية الأساسية في مجال الصرف الصحي التي ينفذها البرنامج .

وخلال اللقاء أشاد وفد البنك الدولى بالتقدم الكبير الذي يشهده البرنامج في تنفيذ المشروعات والالتزام بإجراءات تطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والصحة والسلامة المهنية أثناء التنفيذ، كما أشادوا بتدخلات البرنامج في دعم التكتلات الاقتصادية وزيادة ربحية العاملين بها، والمردود الكبير لمشروعات ترفيق المناطق الصناعية على زيادة الاستثمارات الصناعية بمحافظتي سوهاج وقنا، ومساهمة حزمة مشروعات البرنامج خلال السنوات الخمس الماضية في تخفيض معدلات البطالة والفقر الي مستويات غير مسبوقة وتحويل المحافظات الي مناطق جذب.

كما أشاد ممثلي البنك الدولى بالإجراءات التي يجري تنفيذها لتنفيذ تكليف رئيس الجمهورية المتعلق بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، واطلعت على إنجازات خطة التدريب المتعلقة بتعميم الممارسات والتي شملت قيادات وكوادر الإدارة المحلية في محافظات صعيد مصر ومراكز " حياة كريمة" .

وأكد ممثلي البنك الدولى على دعم البنك للمبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تعتبر برنامج متكامل لتنمية وتطوير الريف المصرى .