التنمية المحلية: استرداد مليون متر بعد إزالة 7109 مبان مخالفة و1422 حالة تعد

تلقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، عن الجهود التي قامت بها المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية الأخرى خلال المرحلة الثانية من تنفيذ الموجة الـ20 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية، والتي انطلقت 10 سبتمبر الماضي واستمرت حتى 29 من الشهر ذاته.

الحفاظ على أملاك الدولة

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها وتطبيق القانون، وفي إطار تنفيذ توجيهات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

وقال اللواء هشام آمنة إن جهود الأجهزة التنفيذية وجهات الدولة المختلفة نجحت خلال المرحلة الثانية من الموجة 20 في استرداد مليون متر مربع بعد إزالة 7109 مبانٍ مخالفة على أملاك وأراضي الدولة، وإزالة 1422 حالة تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة 2680 ألف فدان.

تنفيذ الموجة 20 لإزالة التعديات

وأشاد وزير التنمية المحلية بجهود محافظات الشرقية والبحيرة وأسيوط والجيزة وقنا خلال المرحلة الثانية من موجة الإزالات الـ20، حيث أشار تقرير غرفة العمليات إلى أن محافظة الشرقية نجحت في إزالة 1067 حالة مباني مخالفة على مساحة 190 ألف متر مربع واسترداد 826 فدان أراضي زراعية بإجمالي 252 حالة.

كما نجحت محافظة البحيرة في إزالة 929 حالة مباني مخالفة على مساحة 130 ألف متر مربع، وفي محافظة أسيوط تم استرداد 523 فدان بإجمالي 92 حالة تعدي وإزالة 730 مبنى على مساحة 43 ألف متر مربع، وفي الجيزة نجحت جهود المحافظة في إزالة 362 مبنى مخالفا على 37 ألف متر من أملاك الدولة، واسترداد 693 فدان أراضي زراعية بإجمالي 23 حالة، وفي قنا نجحت جهود الأجهزة التنفيذية في إزالة 401 حالة مباني على مساحة 95 ألف متر مربع واسترداد 31 فدان أراضي بإجمالي 43 حالة زراعة.

التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية

وأكد وزير التنمية المحلية أن الدولة جادة في التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ولا تملك رفاهية وجود تعديات جديدة على أي مساحة من الأراضي الزراعية بالمحافظات، في ظل تداعيات التحديات الاقتصادية الحالية في العالم، لافتا إلى أنه سيتم البدء في تقييم أداء رؤساء المدن والمراكز والوحدات القروية خلال الفترة الحالية بناءً على معدلات الإنجاز في إزالة التعديات والمخالفات على أملاك وأراضي الدولة، ومنع أي تعديات على الأراضي الزراعية وتحقيق المستهدف من الموجة الـ20، وإزالة التعديات والمخالفات على نهر النيل والمجاري المائية والأراضي الزراعية.

ووجه «آمنة» باستمرار جهود المحافظات في مواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد والتصدي بحسم لأي محاولات من المواطنين بالبناء المخالف أو التعديات على الأراضي الزراعية، خاصة خلال أيام العطلات والإجازات الرسمية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

لا تسامح مع المقصرين

وشدد على أنه لا تسامح مع أي تقصير أو تخاذل من قيادات الإدارة المحلية في التعامل مع هذا الملف المهم للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع تبوير أي أراضي بالبناء المخالف عليها، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المقصرين.

وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التي قام بها المحافظون والقيادات التنفيذية وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظات خلال المرحلة الثانية لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة واسترداد حق الشعب، موضحا أن وحدة المتغيرات المكانية الموجودة بالمحافظات بالتنسيق مع باقي الجهات المعنية بهذا الملف تقوم برصد أي تغيير يحدث على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف، ويجب التحرك السريع لإزالته في المهد بالتعاون مع الوحدات المحلية ورؤساء المراكز والمدن.

متابعة مستمرة من رئيس الجمهورية

وأكد «آمنة» أن هناك متابعة مستمرة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لهذا الملف الحيوي والمهم، وبالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية الاستراتيجية، وباقي الوزارات المعنية لإزالة أية تعديات يتم رصدها في المهد، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي المحافظات، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وعدم السماح بأي مخالفات جديدة وتذليل أي معوقات تعترض تنفيذ الإزالات.

إطلاق المرحلة الثالثة من الموجة 20

كما وجه وزير التنمية المحلية، قيادات الوزارة ومسئولي غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالبدء في الاستعداد لإطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الـ20، والتي ستبدأ 8 أكتوبر الجاري وتنتهي 27 من نفس الشهر، لاستكمال تلك الأعمال، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باسترداد أملاك الدولة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة، والتنسيق مع غرف العمليات المصغرة التي تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وتضم في عضويتها ممثلا من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة.

كما وجه وزير التنمية المحلية، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

متابعة يومية لمنع التعديات

وطالب «آمنة» القيادات المحلية بالمرور اليومي على بالقرى والمدن والمراكز والتنسيق مع مسئولي الزراعة وحماية الأراضي لرصد أي محاولات للتعدي ومنعها في المهد.

جدير بالذكر أن الموجة الـ20 بدأت بالمرحلة الأولى والتي جرى تنفيذها في الفترة من 13 أغسطس الماضي واستمرت حتى 1 سبتمبر الماضي، وتليها المرحلة الثانية والتي جرى تنفيذها في المدة من 10 إلى 29 سبتمبر 2022، ثم المرحلة الثالثة المقرر إجراؤها في الفترة من 8 إلى 27 أكتوبر الجاري.