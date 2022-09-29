«التنمية المحلية»: بدء تطبيق مواعيد غلق المحلات الشتوية غدا

أعلن الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال والمقاهي والمطاعم، بداية من غد الجمعة، وفقًا لقرار تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، الصادر عن وزير التنمية المحلية.

قاسم: نهاية أشهر الصيف الجمعة الأخيرة من شهر أبريل كل عام

أضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، المذاع على فضائية «DMC»، أن كل المحافظات المصرية، ستصبح ملتزمة بمواعيد فتح وغلق المحال العامة والتجارية، الواردة في قرار وزير التنمية المحلية بداية من شهر أكتوبر، مشيرا إلى أنه وفقا للمادة السادسة من القرار الوزاري، نهاية شهور الصيف اعتبارا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.

قاسم: زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وأيام الإجازات

أوضح أنه بحسب المادة، فستنتهي المواعيد الصيفية لغلق المحال هذا العام يوم الخميس 29 سبتمبر المقبل، لتبدأ من اليوم التالي الجمعة 30 سبتمبر المواعيد الشتوية، لتغلق المحال في العاشرة مساء، على أن يجر زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، لتغلق المحال أبوابها الساعة 11 مساء.

وأكد أن المادة الأولى من القرار الجديد، تقضي بإعلان مواعيد فتح المولات والمحال التجارية بداية من الساعة 7 صباحا، وستغلق أبوابها 10 مساءً، خلال فصل الشتاء، على أن يجر مد فترة الإغلاق لمدة ساعة واحده خلال أيام الأعياد والمناسبات.

واستطرد: «المحلات الخاصة كالسوبر ماركت والمحال الخاصة بالأسواق والخضار والفاكهة والدواجن، تسثنى من تلك المواعيد، وبالنسبة للورش بداخل الكتل السكانية، تفتح 8 صباحا شتاء، وتغلق 8 مساءً، عدا الورش الموجودة بمحطات البنزين وعلى الطرق السريعة».