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ارتفاع أعداد ضحايا مباراة لكرة القدم في إندونيسيا إلى 174 قتيلا

كتب:

أحمد عادل موسى
09:07 ص | الأحد 02 أكتوبر 2022
قنابل غاز لتفريق الجماهير

قنابل غاز لتفريق الجماهير

أعلن نائب محافظة جاوة الشرقية في إندونيسيا، ارتفاع عدد قتلى التدافع خلال مباراة كرة القدم في إندونيسيا إلى 174 شخصا، وفقا لما ذكرته قناة «روسيا اليوم» في نبأ عاجل.

تفريق الجماهير بقنابل الغاز

واندلعت أعمال الشغب عقب نزول الآلاف من مشجعي «نادي أريما» إلى ملعب مباراة الديربي بعد خسارة فريقهم أمام منافسه «بيرسيبايا»، فيما حاولت الشرطة الإندونيسية تفريق الجماهير على أرض اللقاء والمدرجات، بإطلاق قنابل الغاز.

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