ارتفاع أعداد ضحايا مباراة لكرة القدم في إندونيسيا إلى 174 قتيلا

أعلن نائب محافظة جاوة الشرقية في إندونيسيا، ارتفاع عدد قتلى التدافع خلال مباراة كرة القدم في إندونيسيا إلى 174 شخصا، وفقا لما ذكرته قناة «روسيا اليوم» في نبأ عاجل.

واندلعت أعمال الشغب عقب نزول الآلاف من مشجعي «نادي أريما» إلى ملعب مباراة الديربي بعد خسارة فريقهم أمام منافسه «بيرسيبايا»، فيما حاولت الشرطة الإندونيسية تفريق الجماهير على أرض اللقاء والمدرجات، بإطلاق قنابل الغاز.

NEW - Over 100 people were killed tonight in riots that broke out at a football match in Indonesia.pic.twitter.com/hGZEwQyHmL