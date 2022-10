إندونيسيا: إصدار 4 آلاف تذكرة أكثر من سعة الملعب أدى إلى كارثة

قال وزير الأمن الإندونيسي، محمد محفوظ، اليوم الأحد ، إن عدد المتفرجين في مباراة واحدة تجاوز سعة «ملعب كانجوروهان» في «مالانج» بشرقي جزيرة «جاوة» الذي شهد تدافعا أسفر عن مقتل 129 شخصًا.

وأشار محفوظ، إلى إصدار إصدار 42 ألف تذكرة لملعب يتسع لـ38 ألف شخص، وفقا لما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إنديا» الهندية.

وفي وقت سابق، قال وزير الرياضة الإندونيسي، زين الدين أمالي، لقناة «كومباس» التلفزيونية، إن السلطات في بلاده ستعيد تقييم إجراءات السلامة في مباريات كرة القدم مع التفكير في منع الجماهير من حضور المباريات.

More than 100 people died after a riot broke out at an Liga 1 football match between Arema and Persebaya at Kanjuruhan Stadium in Malang, Indonesia #NewsBreak #news #BreakingNews #Indonesia #malang #FIFAMobileIndonesia #fifa #FIFA23 #soccer pic.twitter.com/tpgYPUAfnw