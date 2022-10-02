إندونيسيا: إصدار 4 آلاف تذكرة أكثر من سعة الملعب أدى إلى كارثة

قال وزير الأمن الإندونيسي، محمد محفوظ، اليوم الأحد ، إن عدد المتفرجين في مباراة واحدة تجاوز سعة «ملعب كانجوروهان» في «مالانج» بشرقي جزيرة «جاوة» الذي شهد تدافعا أسفر عن مقتل 129 شخصًا.

وزير الرياضة الإندونيسي:السلطات ستفكر في منع الجماهير من حضور المباريات

وأشار محفوظ، إلى إصدار إصدار 42 ألف تذكرة لملعب يتسع لـ38 ألف شخص، وفقا لما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إنديا» الهندية.

وفي وقت سابق، قال وزير الرياضة الإندونيسي، زين الدين أمالي، لقناة «كومباس» التلفزيونية، إن السلطات في بلاده ستعيد تقييم إجراءات السلامة في مباريات كرة القدم مع التفكير في منع الجماهير من حضور المباريات.

وفي وقت سابق من اليوم الاحد، أعلنت الشرطة الإندونيسية وفاة 129 شخصا وإصابة نحو 180 خلال تدافع للجماهير أثناء أعمال شغب شهدتها مباراة «أريما إف سي» و«بيرسيبايا سورابايا»، موضحة أن التدافع حدث عند فرار الجماهير إلى بوابة للخروج.

قائد شرطة المقاطعة: المشجعون بدأوا في مهاجمة الضباط

وكان قائد شرطة مقاطعة «جاوة الشرقية»، نيكو أفينتا، أشار للصحفيين، إلى أن الأمور تحولت إلى فوضى، موضحا أن المشجعين بدأوا في مهاجمة الضباط وألحقوا أضرارا بسيارات، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية.

NEW - Over 100 people were killed tonight in riots that broke out at a football match in Indonesia.pic.twitter.com/hGZEwQyHmL — Disclose.tv (@disclosetv) October 1, 2022

وانتهت المباراة، التي جاء على إثرها أعمال شغب في «ملعب كانجوروهان»، التي جمعت «أريما إف سي» و«بيرسيبايا سورابايا» في الأسبوع الـ11 من دوري 1 الإندونيسي بهزيمة الأول بنتيجة 3-2 في أول هزيمة لـ«أريما» منذ 23 عامًا.