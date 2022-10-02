وزير الصحة يتفقد مستشفى «دراو» المركزي ويوجه بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أمس السبت، مشروع إنشاء مستشفى «دراو» المركزي الجديد، بمحافظة أسوان لمتابعة معدلات الإنجاز في أعمال التطوير وتذليل أي عقبات تواجه سير العمل.

وزير الصحة يطلع على الرسومات الهندسية للمرحلة الأولى للتطوير

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنَّ وزير الصحة اطلع على الرسومات الهندسية الخاصة بالمرحلة الأولى من أعمال التطوير، التي بلغ معدل الإنجاز بها 87%، مضيفًا أنَّ وزير الصحة استمع إلى شرح مفصل حول البرنامج الوظيفي للمستشفى، الذي يبلغ مساحته 8 آلاف و884 مترًا مربعًا، ويتكون من مبنى رئيسي، يضم 4 طوابق، بسعة 114 سريرًا، تشمل أسرة (العناية المركزة، والإقامة الداخلية، وغسيل كلوي، وحضانات الأطفال المبتسرين، وغرف العمليات الجراحية).

وزير الصحة يوجه بسرعة الانتهاء من المشروع

وتابع «عبدالغفار» أنَّ وزير الصحة وجه بسرعة الانتهاء من المشروع في أقرب وقت، لتحقيق أكبر تغطية صحية للمناطق المجاورة، إذ يعد المستشفى من المنشآت الطبية الهامة التي يتم تطويرها واستحداثها، وفقًا لمعايير البناء الذكية والجودة العالمية، التي تحددها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

وأوضح «عبدالغفار» أنَّ وزير الصحة استكمل جولته التفقدية بزيارة مستشفى «دراو» القديم، بسعة 120 سريرًا، وتفقد أقسام «الاستقبال والطوارئ، والنساء، والأسنان»، كما تفقد وحدة العناية المركزة، وغرف العمليات، إلى جانب وحدة الغسيل الكلوي، التي وجه برفع كفائتها، وزيادة طاقتها الاستيعابية، لضمان استمرار حصول كل مريض على خدمة لائقة.

ونوه «عبدالغفار» إلى أنَّ وزير الصحة اطمئن على الحالة الصحية للمرضى المترددين على المستشفى، للتأكّد من حصولهم على أفضل خدمة طبية، كما تأكّد من توافر القوى البشرية، بجميع التخصصات الطبية على مدار الـ24 الساعة.

رافق وزير الصحة خلال جولته، الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة، والدكتور إيهاب عماد وكيل الوزارة بمحافظة أسوان.

يُذكر أنَّ وزير الصحة والسكان، أجرى جولة تفقدية لعدد من المنشآت الطبية بـ محافظة أسوان، شملت «مستشفى كوم أمبو المركزي، ومركز تنمية أسرة كوم أمبو، وحدة طب أسرة الجعافرة، ووحدة طب أسرة أبو الريش القبلي».