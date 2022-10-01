وزير الصحة: فتح 11.5 ألف ملف طبي للمترددين على وحدة طب أسرة الجعافرة

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وحدتي طب أسرة الجعافرة وأبو الريش قبلي بمحافظة أسوان، الجاري تطويرهما ورفع كفاءتهما، مؤكدا أهميتهما باعتبارهما من المنشآت الطبية الذكية المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وذلك ضمن جولة الوزير بأسوان، اليوم، التي رافقه خلالها اللواء أشرف عطية محافظ أسوان؛ لمتابعة سير العمل بالمشروعات الصحية، وتذليل العقبات أو التحديات التي قد تواجه القطاع الصحي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير حرص على تفقد وحدة طب أسرة الجعافرة، مؤكدا أهمية هذه الوحدة نظرا لموقعها الجغرافي، إذ تخدم 12 ألفا و750 مواطنا من سكان المنطقة، وجرى فتح 11 ألفا و580 ملفا طبيا للمترددين على الوحدة، وتقديم الفحص الشامل لـ 3 آلاف و580 مواطنا بتخصصات «الباطنة، الحميات، طب أسرة، الجراحة العامة»، بالإضافة إلى عيادة طب الأسنان، التي يتردد عليها 50 حالة يوميا.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير حرص على تفقد غرف طب الأسرة، والصيدلية، كما تفقد غرفة التطعيمات ومتابعة الطفل، التي تقدم الخدمة الطبية لـ 60 طفلا في الجلسة الواحدة، بينما تستقبل عيادة الأسنان ما يقرب من 50 حالة يوميا.

وزير الصحة يشيد بجودة الخدمات الطبية المقدمة

ونوه بأن الوزير أشاد بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وانتظام الفرق الطبية العاملة، مؤكدا حرص الوزارة على توفير جميع سبل الدعم والاحتياجات اللازمة لتحسين بيئة العمل بالمنشآت الطبية.

وأشار إلى أن الوزير استكمل جولته التفقدية بزيارة وحدة طب أسرة أبو الريش قبلي، التي تخدم 27 ألفا و581 مواطنا من سكان المنطقة، موضحا أن الوزير اطلع على منظومة تسجيل المرضى، إذ بلغ عدد الملفات الطبية للأسر المنتفعين بخدماتها، 4 آلاف و779 ملفا، بالإضافة إلى 20 ألفا و233 ملفا فرديا، فيما جرى تقديم خدمة الفحص الطبي الشامل لـ 6 آلاف و530 مواطنا في تخصصات «الباطنة، الجراحة، طب أسرة» بينما تستقبل عيادة الأسنان نحو 8 آلاف و540 حالة شهريا.

وزير الصحة يتفقد أماكن انتظار المرضى وأسرهم

وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير تفقد عيادة طب الأسرة، والأسنان، ومعمل الدم، ومعمل الطفيليات، وفرز التعقيم، مشيرا إلى أن الوزير تفقد أماكن الانتظار المخصصة للمرضى وأسرهم؛ للتأكد من حصولهم على خدمة طبية ذات جودة عالية.

رافق الوزير خلال جولته، الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة، والدكتور إيهاب عماد وكيل الوزارة بمحافظة أسوان.