«حماية المستهلك»: 3 أفعال تعرضك لغرامة تصل لـ500 ألف جنيه.. وقانوني يوضح

وضع قانون حماية المستهلك الشروط الضوابط المنظمة للعلاقة بين التاجر والمستهلك، وضمان عدم حدوث أي احتيال أو عمليات نصب بشكل أو بأخر، وقالت المستشارة القانونية دينا المقدم، إنّ القانون وضع عقوبات رادعة لبعض الأفعال التي من شأنها الإضرار بالأحكام والقواعد.

3 أفعال تعرض صاحبها للمسألة القانونية

وأضافت «المقدم» في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ هناك بعض الأفعال المحددة التي وضع قانون حماية المستهلك لها عقوبات رادعة، وتحديدًا التي تعطل عمل الجهات المنظمة عن أداء عملها بصورة صحيحة، وكذلك الحول دون قيام مأموري الضبط القضائي بتنفيذ أحكام القانون.

وأوضحت المستشارة القانونية، أنّ الامتناع عن موافاة الجهاز بالبيانات أو الأوراق أو المستندات المنصوص عليها في مواد القانون، يعتبر من الافعال التي تعرض صاحبها لمساءلة قانونية وغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه.

غرامة تصل لـ500 ألف جنيه

وأشارت إلى أنّ تقديم أي بيانات خاطئة أو أوراق أو مستندات غير صحيحة، يُعرض التاجر إلى غرامة لضمان عدم حدوث أي من المخلفات السابقة بحسب قانون حماية المستهلك.

وأكدت «المقدم» أنّ المادة 67 من قانون حماية المستهلك، نصت على توقيع غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، في حالة قيام الشخص بإحدى المخالفات المذكورة.