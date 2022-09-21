5 نصائح من حماية المستهلك قبل شراء حلوى المولد.. تجنبوا المكشوفة

قدّم جهاز حماية المستهلك، نشرة توعوية ونصائح للمواطنين قبل شراء حلوى المولد النبوي الشريف 2022 من المحلات والأسواق، والذي يحل يوم السبت 8 أكتوبر المقبل.

نصائح شراء حلوى المولد النبوي

وجاءت نصائح جهاز حماية المستهلك للمواطنين بشأن أفضل أنواع الحلوى التي يجب شرائها، ونوعيتها، منعا لحدوث أي أضرار صحية بسببها، وتضمنت نصائح الجهاز كما يلي:

1- عرض وتداول الحلوى مغلفة داخل فاترينات عرض زجاجية مخصصة لذلك بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة.

2- توافر الشروط الصحية في البائعين.

3- تخزين الحلوى في أماكن جيدة التهوية بعيدا عن الحرارة والرطوبة والحشرات.

4- تخزين الحلوى ووضعها في الثلاجة للحفاظ على صلاحيتها.

5- ينبغي عدم شراء الحلوى المكشوفة والمعرضة للأتربة والجراثيم.

طرق الشكوى من حلوى المولد

ويستقبل جهاز حماية المستهلك شكاوى المواطنين من خلال عدة قنوات إتصال، وعلى رأسها الخط الساخن للجهاز والذي يحمل رقم 19588، ومن خلال الاتصال على الأرقام التالية:

** تقديم الشكوى على خدمة «واتساب جهاز حماية المستهلك» على الرقم 01577779999 .

** تقديم الشكوى على رابط الموقع الرسمي لجهاز حماية المستهلك من هنــا.

** إرسال رسالة بالشكوى على رقم الفاكس 0233055753.

** تقديم الشكوى من خلال استخدام تطبيق موبيل جهاز حماية المستهلك على جوجل ستور وأبل ستور.

** تقديم شكوى بمقر جهاز حماية المستهلك وعنواه 96 بشارع أحمد عرابي بمنطقة المهندسين بمحافظة الجيزة.

ويستقبل جهاز حماية المستهلك جميع أنواع الشكاوى من المواطنين خاصة الشكاوى المتعلقة بـ«السلع المعمرة، والسيارات، وضبط الأسواق، والإعلانات المضللة، وضبط الأسواق، والشراء عبر الإنترنت، والخدمات، والاتصالات».