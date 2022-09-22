«حماية المستهلك» يتصدى للمنتجات الرديئة بحملات مفاجئة لضمان جودة السلع

قال المهندس أيمن حسام الدين، إن التعاون مع مختلف الأجهزة الرقابية الحكومية مستمر في حملات الجهاز التفتيشية على أماكن بيع السلع خاصة الرديئة منها، موضحا أن من بين هذه الجهات هو المعهد القومي للتغذية والذي يتم من خلاله فحص وتحليل السلع الغذائية التي يتم ضبطها من قبل الحملات أو التي يتسلم الجهاز شكاوى من المواطنين بشأنها، للتأكد من مدى مطالباتها للمواصفات، فضلا عن الرقابة على بند هام وهو تراخيص وزارة الصحة اللازمة في السلع الغذائية والصحية.

فروع عديدة لـ جهاز حماية المستهلك أنشأها في معظم محافظات الجمهورية، فيما يستكمل حاليا الجهاز إنشاء فروعا له في المحافظات التي لا يتواجد فيها، أكد ذلك المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز المستهلك من أجل توسع الجهاز في الرقابة على السلع المقدمة للمواطنين بكافة المحافظات، مؤكدا أن السلع الغذائية والصحية تأتي على رأس أولوية الجهاز في الرقابة على جودتها قبل بيعها للمواطن.

حملات حماية المستهلك تداهم أماكن بيع السلع الرديئة

وصول المنتج للمستهلك بأعلى جودة وبالسعر المناسب دون تلاعب في الأسعار من قبل بعض التجار هو مهام عمل حملات جهاز حماية المستهلك، التي يشنها يوميا للرقابة على الأسواق من أجل التصدي لبيع السلع الرديئة التي تباع للمواطنين، كما يتصدى الجهاز لأماكن بيع السلع لدى الباعة الجائلين، فضلا عن حملات يتم شنها خصيصا بناء على شكاوى وردت للجهاز من المواطنين عبر الخط الساخن.

الأجهزة الطبية المغشوشة والسلع المعمرة ووكلاء السيارات

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز مستمر في تصديه للقضايا الأبرز الخاصة بانتشار الأجهزة الطبية المغشوشة من أجهزة قياس الحرارة والضغط والسكر والتي تباع دون تراخيص من وزارة الصحة، فضلا عن الإجراءات التي اتخذها لحماية حقوق المواطنين فحول ضمان السلع المعمرة الأجهزة الكهربائية، من أجل حصول المستهلك على كامل حقوقه خلال فترة ضمان الجهاز.

فيما تعتبر القضية الأبرز والأشهر التي تصدى الجهاز لها لحماية المواطنين حاجزي السيارات في استلام حقوقهم سواء المادية أو استلام السيارات المحجوزة منهم لدى وكلاء السيارات الذين امتنعوا عن تسليم الحجوزات مؤخرا بحجة تأثر عمليات الاستيراد بعد الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن قرر الجهاز رد كامل المبالغ المدفوعة من المواطنين قبل إبريل 2022 لهم مضافا إليها أعلى فائدة في السوق المصرفي وهي 18% أو استلامهم السيارات المحجوزة.

ويؤكد جهاز حماية المستهلك أن بيع المنتجات غير المسجلة بوزارة الصحة تعد مخالفة صريحة للقانون، وأن مكافحة كافة الممارسات الضارة من الغش التجاري والتدليس أو عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير الخاصة بالجودة هي مهام عمل حملات مفتشي جهاز حماية المستهلك الحاملين لصفة الضبطية القضائية، التي تستهدف شركات المنتجات الغذائية للتأكد من ترخيص المواد المستخدمة لديها في انتاج السلع الغذائية.

الوقاية خير من العلاج.. محاربة الإعلانات المضللة

كما ينتهج جهاز حماية المستهلك إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة تحت بند الوقاية خير من العلاج، بعد التأكد من كون السلع رديئة أو مقلدة لماركات كبيرة أو مجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك، ويظهر ذلك في محاربة الإعلانات المضللة خاصة المنتشرة عبر مواقع السوشيال ميديا، إذ يراقب الجهاز على كل من «السلع المعمرة، والسيارات، والإعلانات المضللة، وضبط الأسواق، والشراء عبر الإنترنت، والخدمات، والاتصالات».

ومؤخرا حارب الجهاز العديد من المنتجات الخاصة بأدوية التخسيس التي يتم الترويج لها على منصات مواقع التواصل بأنها مرخصة من وزارة الصحة، إذ أعلن مؤخرا أن أحد أبرز المنتجات الضارة لصحة المواطن هو منتج «تربو سليم»، الخاص بالتخسيس مطالبا المواطنين الامتناع عن شراؤه لعدم ترخيصه من قبل وزارة الصحة معتبرا إياه منتج مجهول مصدره وغير مطابق للاشتراطات الصحية مما يضر بالمستهلك ومصالحه وصحته وسلامته.

التواصل مع جهاز حماية المستهلك للإبلاغ عن المخالفات والشكاوى

ويستقبل جهاز حماية المستهلك شكاوى المواطنين من خلال عدة قنوات اتصال، وعلى رأسها الخط الساخن للجهاز والذي يحمل رقم 19588، ومن خلال الاتصال على الأرقام التالية:

** تقديم الشكوى على خدمة «واتساب جهاز حماية المستهلك» على الرقم 01577779999.

** تقديم الشكوى على رابط الموقع الرسمي لجهاز حماية المستهلك.

** إرسال رسالة بالشكوى على رقم الفاكس 0233055753.

** تقديم الشكوى من خلال استخدام تطبيق موبيل جهاز حماية المستهلك على جوجل ستور وأبل ستور.

** تقديم شكوى بمقر جهاز حماية المستهلك وعنواه 96 بشارع أحمد عرابي بمنطقة المهندسين بمحافظة الجيزة.