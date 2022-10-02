هزة أرضية بقوة 5.2 درجة تضرب شمال مرسى مطروح

أعلن الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد سجلت، اليوم الأحد، هزة أرضية على بعد 430 كيلومترا شمال مرسى مطروح، جنوب جزيرة كريت بالبحر المتوسط، في تمام الساعة السادسة صباحا وثلاثة دقائق و50 ثانية بالتوقيت المحلي.

هزات أرضية

وأضاف في بيان له، أن قوتها 5.26 درجة بمقياس ريختر وخط العرض 35.05 شمالا، وخط الطول 25.93 شرقا وعمق 7.04 كيلومتر.

وأكد أنّه لم يرد للمعهد أي الشعور بالهزة أو وقوع أي خسائر في الأرواح والمملتكات.