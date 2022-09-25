دعاء الزلزال بعد حدوث هزة أرضية بالإسكندرية.. يستحب ترديده

أعلنت هيئة البحوث الفلكية عن رصد هزة أرضية بالإسكندرية بقوة 3.62 درجة على مقياس ريختر، وهي من الأوقات التي يستحب فيها الدعاء إلى الله، وتساءل الكثيرون عن دعاء الزلزال المستحب ترديده وهل يوجد في السنة النبوية دعاء مخصص يردده المسلم وقت الزلازل.

دعاء الزلزال بعد وجود هزة أرضية بالإسكندرية

قال الشيخ عبد الوهاب محمد، إمام وخطيب بمديرية أوقاف كفر الشيخ، لـ«الوطن»، إنه لم يرد دعاء الزلزال أو الهزة الأرضية، أو غيرها من محافظات مصر، وهناك دعاء مستحب أن يقال في وقت الزلازل وهو: «اللَّهمَّ إنِّى أسألُكَ العفوَ والعافيةَ، فى الدُّنيا والآخرةِ، اللَّهمَّ إنِّى أسألُكَ العفوَ والعافيةَ، فى دِينى ودُنياى، وأهلى ومالى، اللَّهمَّ استُرْ عَوراتى، وآمِنْ رَوعاتِى، اللَّهمَّ احفَظْنى من بينِ يدى، ومن خلفى، وعن يمينى، وعن شمالى، ومن فَوقِى، وأعوذُ بعظمتِكَ أن أُغْتَالَ مِن تحتي».

وأكد «محمد»، إن الزلازل ورد ذكرها في أكثر من موضع في القرآن الكريم، كما أنها من علامات الساعة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظهرت، داعياً الله العلي القدير أن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء.

دعاء الزلزال

وقال الشيخ سعد إبراهيم، واعظ بمديرية أوقاف الدقهلية، إنه وإن لم يرد دعاء معين إلا أن الدعاء يلزم المسلم في جميع الوقات وخاص في أوقات النوزال والمحن ومنها بالطبع الزلازل كما سمعنا عن وجود هزة أرضية في الإسكندرية اليوم، ويجب على المسلم أن يلجأ إلى الله في مثل هذه الأوقات لعلها تكون النهاية.

وأوضح إبراهيم لـ«الوطن»، أن من الأدعية المأثورة ويمكن أن يردده المسلم في أوقات الزلازل والمحن يقول: «اللهم إنك أنت الله، لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء نحن عبيدك بنو عبيدك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك اللهم ادفع عنا البلاء والكرب والبراكين والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إني استودعك جميع المسلمين والمسلمات في هذه البلاد وفي كل بلاد المسلمين واجعل ما اصابهم خير ونعمة عليهم اللهم أحفظهم فأنت خير الحافظين».

هزة أرضية في الإسكندرية

وكانت أعلنت هيئة البحوث الفلكية عن رصد زلزال بقوة 3.62 درجة على مقياس ريختر ضرب غرب مدينة الإسكندرية، في الساعة الثامنة واانصف من صباح اليوم الأحد.

وحسب بيان رسمي من معهد البحوث الفلكية، لم يرد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة أو وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات حتى هذه اللحظة.