عاجل.. هزة أرضية بقوة 3.62 درجة تضرب غرب الإسكندرية

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنَّ محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد؛ رصدت هزة أرضية على بعد 189 كيلومترًا جنوب غرب الإسكندرية في تمام الساعة 8 صباحاً و25 دقيقة و14 ثانية.

تسجيل الهزة الأرضية الساعة 8.25 صباحًا

وذكر المعهد القومي للبحوث الفلكية، في بيان عاجل له قبل قليل، أنَّ قوة الزلازل 3.62 درجة على مقياس ريختر، وخط عرض 29.80 شمالاً، وخط طول 28.84 شرقاً والعمق 18.72 كم.

لا خسائر في الأرواح أو الممتلكات

وأضاف المعهد لقومي للبحوث الفلكية، أنَّه لم يترتب على الهزة الأرضية وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.