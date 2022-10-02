مدير مهرجان الأردن للأفلام: استقبلنا 2000 عمل من مختلف دول العالم

يختتم مهرجان الأردن الدولي للأفلام فاعليات الدورة العاشرة مساء اليوم بحفل الختام، وتعلن لجنة التحكيم التي يرأسها المخرج خيري بشارة وتضم في عضويتها دكتور علي الربيعات، ودكتور عامر غرايبة، نتائج المسابقة الرسمية للمهرجان، وتسليم جائزة بترا للفائزين.

وقال المخرج عبدالكريم الجراح مدير المهرجان في تصريحات صحفية، إنَّ المهرجان هذا العام شهد مشاركة أفلام من 18 دولة، بواقع 15 فيلمًا داخل المسابقة الرسمية و12 خارج المسابقة، مضيفًًا أنَّ عدد الأفلام التي وصلت إلى المهرجان تزيد على 2000 فيلم، وتم الاختيار من بينها بعد مشاهدتها جميعا.

18 دولة تشارك بأفلامها

وأشار إلى أنَّ هناك مقترحًا بتعديل شكل المهرجان في السنوات المقبلة، مضيفًا: «نفكر في أن يكون للمهرجان أكثر من مسار مثل أن يتضمن مسابقات متعددة منها الفيلم الوثائقي والرسوم المتحركة والفيلم الروائي الطويل وأفلام الموبايل التي أصبحت متاحه للجميع».

أهداف المهرجان

وأضاف «الجراح»، أنَّ مهرجان الأردن الدولي للأفلام الذي تقيمه وزارة الثقافة الأردنية، هو مهرجان وطن مفتوح على الشراكات المتعددة مع المؤسسات والأفراد، ويهدف إلى الإسهام في تطوير صناعة الفيلم، وإتاحة الفرص للمخرجين الشباب، وخلق حركة سينمائية أردنية لها حضور حقيقي وفاعل في المجتمع العربي، مع نشر الوعي السينمائي وتطوير القدرات الفنية والتقنية لدى صناع الأفلام الشباب.

وأوضح أنَّ اختيار المخرج خيري بشارة لرئاسة لجنة التحكيم إضافة كبيرة للمهرجان، لما يملكه من خبرات كبيرة في مجال صناعة السينما، مؤكّدًا أنَّ لجنة التحكيم بالكامل تضم نخبة من المتميزين في المجال الفني.