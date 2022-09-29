تكريم خيري بشارة في مهرجان الأردن الدولي للأفلام بدورته العاشرة «صور»

افتتح مهرجان الأردن الدولي للأفلام في دورته العاشرة، أمس، وحضر حفل الافتتاح نخبة من نجوم الفن والسينما بالوطن العربي، وكرّمت إدارة المهرجان عددًا من نجوم الأردن الراحلين وهم نبيل المشيني، داوود جلال، وهشام هنيدي، وتسلم الكريمات أبناؤهم.

ضيوف شرف مهرجان الأردن الدولي للأفلام

وكرّمت إدارة المهرجان ضيوف شرف المهرجان وهو النجوم جواد الشكرجي، وآلاء نجم، إضافة إلى تكريم لجنة التحكيم والتي يرأسها المخرج الكبير خيري بشارة، والذي حصل على تكريم من إدارة المهرجان بجائزة «بيترا» وبرفقته علي الربيعات، وعامر غرايبة.

الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية

وعرض خلال اليوم الأول 5 أفلام من الأعمال المشاركة في المسابقة الرسمية، جاءت على النحو التالي: الدفينة «الأردن»، خط في دائرة «مصر»، علاقات، القلب «روسيا»، إيميليا «إسبانيا»، عندما كنت صغيرا كنت تمشي أينما تريد «بولندا».

معلومات عن مهرجان الأردن الدولي للأفلام

ويواصل المهرجان فعالياته التي تستمر حتى 2 أكتوبر، إذ تواصل لجنة التحكيم برئاسة المخرج خيري بشارة مشاهدة الأعمال المشاركة، تمهيدًا للاختيار من بينها للفوز بجوائز المهرجان، ويشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان الأردن الدولي للأفلام 15 فيلما ضمن المسابقة الرسمية، فيما يعرض 12 فيلمًا خارج المسابقة.