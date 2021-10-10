منذر رياحنة يقدم حفل افتتاح مهرجان الأردن الدولي.. وتكريم المصري وكامل

بدأ مهرجان الأردن الدولي للفيلم، اليوم، في دورته التاسعة، وافتتحه وزير الثقافة الأردني على العايد، الذي عمل لفترة سفيرا للأردن في مصر، وقدم الحفل النجم الأردني منذر ريحانة، الذي داعب وزير الثقافة طالبا منه إزالة الكمامة حتى يحصل المكرمين على صورة معه.

منذر رياحنة يقدم مهرجان الأردن للفيلم

يذكر أن المهرجان يقام تحت رعاية نقابة الفنانين الأردنيين برئاسة حسين الخطيب، وعرض خلال حفل الافتتاح فيلم تسجيلي عن المخرج الأردني الراحل، الذي تم اختياره شخصية المهرجان.

تكريم ماجد المصري ومجدي كامل في الفعاليات

وقال مدير المهرجان عبدالكريم الجراح على هامش حفل الافتتاح: «حقيقة سعداء جدا بحفل الافتتاح الذي شهد إشادة كبيرة من الحضور، وسعدت بتواجد عدد كبير من النجوم على أرض الأردن، لحضور حدث فني مهم جدا مثل مهرجان الأردن الدولي للفيلم».

وأضاف الجراح، أن لجنة التحكيم تبدأ غدا مشاهدة الأعمال المشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان، التي تضم مجموعة أعمال من دول مختلفة، موضحا أن الفن والسينما هي لغة تلاقي مهمة جدا بين الثقافات المختلفة.

وحضر الحفل، نخبة من النجوم الأردنيين والمصريين والعرب، كما جرى تكريم كل من الفنان ماجد المصري والفنان مجدي، والمنتج إبراهيم حمودة من مصر، كما تم تكريم الفنان السوري سامر المصري.

عرض 3 أفلام مشاركة في المسابقة الرسمية

وعرض بعد حفل الافتتاح، ثلاثة أفلام مشاركة في المسابقة الرسمية، هي «كروكا» فيلم أردني، و«كوكو» فيلم هولاندي، و«school bell» فيلم هندي.

واختارت إدارة المهرجان، أن تحمل الدورة التاسعة من مهرجان الأردن الدولي للفيلم، اسم المخرج الأردني الراحل سعود الفياض، الذي ولد عام 1943، ورحل عن عالمنا هذا العام.

وكان «الفياض»، درس الإخراج بين لندن وأمريكا، وأخرج العديد من الأعمال الوثائقية أبرزها سلسلة «بوادينا»، كما حصل على عدد من الجوائز، منها جائزة مهرجان شاليمار في باكستان عن فيلمه «القضاء العشائري»، كما حصل على جائزة مهرجان اتحاد الإذاعات الأسيوية في طوكيو، عن فيلمه «حياة البادية»، كما حصل على جوائز في الدراما أيضا، منها جائزة أحسن مخرج بمهرجان الإذاعة والتليفزيون عن مسلسل «السقاية»، وجائزة أخرى من مهرجان المغرب عن مسلسله «وجه الزمان».