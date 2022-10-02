كان ماسح أحذية وعامل في مصنع .. من هو «لولا دا سيلفا» المتوقع فوزه برئاسة البرازيل؟

توجه الناخبون في البرازيل، اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيسًا جديدًا للبلاد، وتشتد المنافسة بين الرئيس الحالى اليمينى المتطرف، جايير بولسونارو، والرئيس الأسبق اليسارى لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وأظهرت استطلاعات للرأي، أنّ لولا دا سيلفا الأقرب إلى الفوز في الجولة الأولي من الانتخابات الرئاسية، الأمر الذي سيجنب البلاد جولة إعادة صعبة مقررة في 30 أكتوبر القادم حال عدم حصول أحدهما على أكثر من 50 % من الأصوات، وفيما يلى أبرز المعلومات عن لولا دا سيلفا وفقا لشبكتي بى بى سى وسكاى نيوز عربية.

أبرز المعلومات عن الرئيس البرازيلى المتوقع لولا دا سيلفا

- يبلغ من العمر 72 عامًا.

- تولى رئاسة البرازيل منذ عام 2002 حتى 2011.

- التحق بالانتخابات الرئاسية 4 مرات قبل أنّ يصل أخيرًا إلى مقعد الرئاسة في عام 2002.

- عاش حياة صعبة، وينتمى إلى أسرة فقيرة من المزارعين الأميين.

-عمل في العاشرة من عمره بائعًا للفول السوداني وماسحًا للأحذية.

- التحق كعامل بمصنع للصلب قرب ساو باولو فى شبابه.

- لم يكن دا سيلفا يهتم بالسياسة، لكنه انغمس في العمل النقابي بعد وفاة زوجته الأولى متأثرة بمرض كبدي عام 1969.

- انتخب رئيسًا لاتحاد عمال الصلب الذي يضم في عضويته 100 ألف شخص عام 1975، وحوله من منظمة صديقة للحكومة لحركة مستقلة قوية.

- أسس حزب العمال، وهو أول حزب اشتراكي في تاريخ البرازيل في ثمانينيات القرن الماضي.

- يعد أول رئيسًا للبرازيل من صفوف الطبقة العاملة الكادحة

غلق مراكز الاقتراع فى الثامنة بتوقيت جرينتش

ويشار إلى أنّ أنصاره يؤكدون أنّ سياساته لعبت دورًا كبيرًا في خفض نسبة الفقر في البلاد في بداية حكمه، إذ استمرت لفترتين رئاسيتين من 2003 إلى 2011.

يُذكر أنّ مراكز الاقتراع للتصويت في الانتخابات البرازيلية، ستٌغلق أبوابها في الساعة الثامنة مساء بتوقيت جرينتش، والعاشرة بتوقيت القاهرة، ويسمح نظام التصويت الإلكتروني في البرازيل للهيئة الوطنية للانتخابات، بفرز النتائج بسرعة خلال ساعات بعد إغلاق مراكز الاقتراع.