انتخابات البرازيل 2022.. صراع «يميني-يساري» واتهامات متبادلة بالفساد  

انتخابات البرازيل 2022 تستعد لها الدولة في مطلع أكتوبر المقبل لإجراء، والمقرر أن تقام بين الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته جايير بولسونارو ومنافسه اليساري لولا دا سيلفا، وسوف تعقد مناظرة تلفزيونية ضمن أولى المناظرات التلفزيونية تمهيدا للانتخابات الرئاسية المقبلة.

تبادل اتهامات قبل انتخابات البرازيل 2022

وتبادل الزعيمان الاتهامات في مناظرة سابقة، حيث وصف «بولسونارو» خصمه «لولا» بأنه «لص»، في إشارة لسجنه عام 2018 بعد إدانته بالفساد، قبل أن يرد لولا بالدفاع عن براءته وعن أداء حكومته على صعيد الإصلاحات الاجتماعية، مؤكدا أن بولسونارو يدمر البرازيل.

أول مناظرة تلفزيونية

وتبادل الرئيس البرازيلي اليميني المتطرف جايير بولسونارو ومنافسه اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الاتهامات قبل انتخابات البرازيل 2022، خلال مشاركتهما في أولى المناظرات التلفزيونية قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتعد المنافسة بينهما أول مواجهة علنية بين الخصمين بهذا الشكل قبل انتخابات البرازيل 2022، وقال جايير بولسونارو المنتهية ولايته إن حكومة «لولا» السابقة كانت الأكثر فسادا في تاريخ البرازيل، والرئيس السابق البالغ 76 عاما كان لصا، وله قضية فساد كبرى في شركة بتروبراس النفطية البرازيلية العامة.

الرئيس يدافع عن حكومته قبل انتخابات البرازيل 2022

ولم يتأخر الرئيس لولا بالدفاع عن أداء حكومته على صعيد الإصلاحات الاجتماعية، وأكد أن حديث بولسونارو يدمر البرازيل بشكل كامل، وتبادل المرشحان الاتهامات بالكذب وذلك وخلال الجزء الأول من المناظرة التي استمرت ثلاث ساعات، وركز خلالها لولا في كلامه على الدفاع عن البيئة ومنطقة الأمازون.

وهاجم الرئيس المنتهية ولايته الصحفية فيرا ماجالاييس، لأنها أكدت خلال سؤالها أنه نشر معلومات خاطئة بشأن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وقال «فيرا تنامين لا يمكن الانحياز خلال نقاش كهذا وتوجيه اتهامات كاذبة إلي، تشكلين وصمة عار للصحافة البرازيلية»، واتهمته مرشحة أخرى للانتخابات الرئاسية بكره النساء، لكن بولسونارو استخف بهذا الاتهام ولم يعلق قبيل انتخابات البرازيل 2022.

استطلاعات الرأي

جدير بالذكر أن استطلاعات الرأي أظهرت أن لولا هو الأوفر حظا للفوز، حيث يتصدر استطلاعات الرأي بنسبة 47% في مقابل 32% لبولسونارو وفق معهد «داتافوليا»، لكن استطلاعات رأي أخرى أظهرت أن الفارق بينهما أقل.