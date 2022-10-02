«القومي للإعاقة» يتابع إجراءات الإتاحة بالمتحف المصري الكبير

زار وفد من المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، المتحف المصري الكبير؛ لمتابعة الإجراءات المتعلقة بسبل الإتاحة داخل هذا الصرح العظيم، المتوقع افتتاحه بنهاية هذا العام 2022.

والتقى وفد المجلس اللواء مهندس، عاطف مفتاح، المشرف العام على المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، وأكد العمل على تنفيذ كل إجراءات وسبل الإتاحة وفق الكود الهندسي تباعا على أن يكون المتحف المصري الكبير نموذجا عالميا يضاهي كل المتاحف على مستوى العالم، معربًا عن استعداده لتلقي أي ملاحظات فيما يتعلق بالإتاحة للعمل على تنفيذها.

تفقد أجنحة المتحف

وصرح الدكتور خالد حنفي، المتحدث الرسمي باسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بأن‬ّ وفد المجلس تفقد أجنحة المتحف المختلفة واطلع على أوجه الإتاحة الموجودة والتي منها مثلا وجود دورات مياه مخصصة للاشخاص ذوي الإعاقة، ومراعاة مساحة خاصة بالكراسي المتحركة في الدخول للعيادات في حالة الطوارئ، وكتابة الوصف المتعلق بالمعروضات المتحفية والأثرية بلغة برايل.

توفير كراسي متحركة لذوي الهمم

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس، إنه خلال الزيارة تم التعرف على قرار مجلس إدارة المتحف السماح بدخول الأشخاص ذوي الإعاقة مجانا إلى المتحف بصحبة مرافق، ووجود منحدرات في كافة أرجاء وطرقات المتحف، هذا بخلاف وجود مصعد زجاجي بانورامي للكراسي المتحركة والكتابة على هذا المصعد بلغة برايل.

وقدم وفد المجلس عدد من الملاحظات التي من شأنها العمل على تعزيز إجراءات وسبل الإتاحة داخل المتحف بما يمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من مصر والعالم تفقد أجنح المتحف بكل سهولة ويسر.

ورحب القائمون على تنفيذ هذا المشروع العملاق بكل الملاحظات التي أبداها وفد المجلس، وأكدوا استعدادهم الكامل ليكون هذا المتحف قبلة للسائحين من كل حدب وصوب خاصة الاشخاص ذوي الاعاقة من الجنسيات المختلفة .

وخلال الزيارة ‏أشاد ممثلو المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالجهود التي يتم بذلها من أجل إخراج هذا المشروع في أبهى صورة له تليق بالمصريين أصحاب الحضارة العريقة والقديمة الممتدة في عمق التاريخ.