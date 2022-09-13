«هدية العروسة» مبادرة الداخلية لمساعدة ذوي الإعاقة والأيتام والأكثر احتياجا

دشنت وزارة الداخلية مبادرة «كلنا واحد.. هدية العروسة» بكل المحافظات بهدف إهداء العرائس مستلزمات الزواج من «أطقم ملابس ومفروشات وسجاد»، وحددت 10 من العرائس المقبلات على الزواج بكل محافظة خاصةً من «ذوي الإعاقة، والأيتام والأسر الأكثر احتياجاً»، بواقع «35 طقمًا» لكل حالة.

يأتي ذلك تأكيداً للدور المجتمعي لـ وزارة الداخلية وحرصها على دعم ومساندة جميع فئات المجتمع والمساهمة في تخفيف العبء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم.

احتفالية في نادي الشرطة لتوزيع الهدايا ومستلزمات الزواج

وجرى تنظيم احتفالية بمقر نادى الشرطة بمحافظات «دمياط، وجنوب سيناء، وبني سويف، ومطروح، والمنيا، وقنا، والسويس، والبحر الأحمر، وسوهاج، وكفرالشيخ» لتوزيع الهدايا ومستلزمات الزواج على العرائس.

كما تمّ إيفاد مأموريات من ضباط وضابطات أقسام حقوق الإنسان بمختلف مديريات الأمن لتسليم الهدايا للعرائس بمقر إقامتهنّ ممن تعذر حضورهنّ الحتفالية، وهو الأمر الذى لاقى استحسانهنّ وكان له بالغ الأثر في نفوسهنّ.

وأعربت الفتيات عن خالص الشكر والتقدير لوزارة الداخلية على تلك المبادرة، بما يؤكّد حرص وزارة الداخلية على مدّ جسور التواصل مع مختلف فئات المجتمع.

دور مبادرة «كلنا واحد»

مبادرة كلنا واحد واحدةً من أكبر المبادرات المجتمعية التي أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية رئيس الجمهورية في إطار الدور المجتمعي لمنظومة العمل الأمني للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين ودعم منظومة الحماية الاجتماعية