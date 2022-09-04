السياحة: تجهيز أماكن إقامة ضيوف مؤتمر المناخ باحتياجات ذوي الإعاقة

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الغرفة تلقت خطابًا من الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال السياحية بوزارة السياحة والآثار لضرورة مراعاة تزويد أماكن الإقامة ومقار الاجتماعات الخاصة بضيوف مؤتمر قمة المناخ الذي سيقام بمدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل بكل الاحتياجات والتجهيزات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

تحديد أعداد المشاركين بالمؤتمر من ذوي الإعاقة

وشدد «عاقل»، خلال المنشور الدوري رقم 155 لسنة 2022، والذي تم تعميمه اليوم على كل فنادق شرم الشيخ بضرورة توفير وسائل نقل مجهزة ومريحة لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة من مكان الإقامة إلى مكان انعقاد المؤتمر، وذلك تلبية كل احتياجاتهم ورغباتهم خلال فترة انعقاد الدورة الـ 27 لمؤتمر قمة المناخ العالمي.

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إلى ضرورة قيام كل فنادق شرم الشيخ التي تستضيف المؤتمر بموافاة الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال السياحية بوزارة السياحة والآثار، بأعداد الأشخاص من ذوي الإعاقة الذين قاموا بالحجز المباشر بالفنادق من خلال مواقع الحجز المختلفة مع اعتبار هذا الأمر هام وعاجل.

مواعيد إلغاء عروض الصوت والضوء بالهرم خلال الشهر الجاري

وفى سياق آخر، قال محمد عبدالعزيز العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للصوت والضوء، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إنه سيتم إلغاء عروض الصوت والضوء بمنطقة الهرم خلال الأيام التالية، الأحد الموافق 11 سبتمبر الجاري ويومي الجمعة الموافق 16 سبتمبر الجاري والسبت 17 من ذات الشهر، إضافة إلى 8 أيام أخرى خلال الفترة من يوم 23 سبتمبر الجاري وحتى يوم 30 من الشهر ذاته.

وأضاف خلال المنشور الذي أرسله إلى غرفة المنشآت الفندقية، أن الشركة ستوافي الغرفة بأي تحديثات تطرأ على إقامة عروض الصوت والضوء بمنطقة الهرم سواء بإلغائها أو إقامتها خلال الفترة المقبلة.

من جهتها عممت غرفة الفنادق منشورًا على جميع أعضائها منشورًا بمواعيد إلغاء عروض الصوت والضوء وذلك حتى يتسنى لها توفيق أوضاع الرحلات الخاصة بنزلائها إلى منطقة الهرم.