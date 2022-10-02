في ذكرى ميلادها.. ماجدة الخطيب تعترف: لم أكن وفية مع تحية كاريوكا وسعاد حسني

قدمت مسيرة فنية حافلة، تميزت على المستوى الإنساني بالكثير من الصفات التي طالما أشاد بها محبيها، فاليوم يمر ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة ماجدة الخطيب التي ولدت عام 1943.

اعتراف قديم

قبل رحيل ماجدة الخطيب اعترفت في لقاء تليفزيوني قديم لها مع الإعلامية صفاء أبو السعود، أنَّها رغم كونها شخصية وفية مع من حولها، إلا أنَّها لم تكن وفية مع الفنانة الكبيرة تحية كاريوكا «موقفين في حياتي لم أكن وفية فيهما، رغم إني شخصية وفية جدا، حاسة إني قصرت جدًا في حق الفنانة تحيا كاريوكا لأنّها ساعدتني في حياتها كلها كتير مساعدة إنسانية وفنية، كانت دايما في أي محنة من اللي بمر بيها بتسأل عليا وبتقف جنبي».

ندم ماجدة الخطيب

وتابعت ماجدة الخطيب أنَّها اكتشفت فجأة أنَّها لم ترد هذا الوفاء ولم تسأل عليها مطلقًا قائلة، معبرة عن شعورها بالتقصير تجاه سعاد حسني أيضًا «كلنا كنا بنجري عليها وبنتمنى إنها تسلم علينا فجأة لما هيا بردو بعدت عن الوسط محدش فينا سأل عنها، أنا غلطانة جدًا وندمانة جدًا».